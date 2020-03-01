رجفة عابرة

rafid2

rafid2

:: عضو مُشارك ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
404
النقاط
21
العمر
20
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
كأن المكان ينشطر
تغرق الفواصل في شيء من الصمت ولايبالي
مرت السنوات .عجاف.
جف الصقيع
برد الشمس لايزهر
تلتصق الخطى امامه كأنه لم يكن
او كأنه مرّ من امامه
هنا يخيط معبره ليومه الملتصق باعواد الثقاب والشتاء لاتمطر ليلا
توسد المحبرة وبعض الكلمات المهجنة من خليط آلامه .ايها الشقي لاتنتظر ان يورق الخريف هذا العام
التفت خلف اوراق..............................واختفى
 
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