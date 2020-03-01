رجفة عابرة

كأن المكان ينشطر

تغرق الفواصل في شيء من الصمت ولايبالي

مرت السنوات .عجاف.

جف الصقيع

برد الشمس لايزهر

تلتصق الخطى امامه كأنه لم يكن

او كأنه مرّ من امامه

هنا يخيط معبره ليومه الملتصق باعواد الثقاب والشتاء لاتمطر ليلا

توسد المحبرة وبعض الكلمات المهجنة من خليط آلامه .ايها الشقي لاتنتظر ان يورق الخريف هذا العام

التفت خلف اوراق..............................واختفى ​