مشترياتي لشهر مارس

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
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- 46,712
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- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حبيت نوريلكم مشترياتي لهذا الشهر
صابون أوجال للوجه والجسم من أبو السعد
يدير 45الف
هاذ الآداة من السيليكون تستعمل لتقشير الوجه نستعملها مع صابون ابو السعد
تدير 20الف
ماء ورد طبيعي من فارماسي يدير 38الف
ديودورون من anniversaire
وهذا الزيت شريتو لبنتي يدير 20الف
زيت السدر
في مواضيع منفصلة راح نقولكم علئ نتيجة كل منتج
تحياتي
حبيت نوريلكم مشترياتي لهذا الشهر
صابون أوجال للوجه والجسم من أبو السعد
يدير 45الف
هاذ الآداة من السيليكون تستعمل لتقشير الوجه نستعملها مع صابون ابو السعد
تدير 20الف
ماء ورد طبيعي من فارماسي يدير 38الف
ديودورون من anniversaire
وهذا الزيت شريتو لبنتي يدير 20الف
زيت السدر
في مواضيع منفصلة راح نقولكم علئ نتيجة كل منتج
تحياتي