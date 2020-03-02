مشترياتي لشهر مارس

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
46,712
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حبيت نوريلكم مشترياتي لهذا الشهر

صابون أوجال للوجه والجسم من أبو السعد
يدير 45الف
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هاذ الآداة من السيليكون تستعمل لتقشير الوجه نستعملها مع صابون ابو السعد

تدير 20الف
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ماء ورد طبيعي من فارماسي يدير 38الف


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ديودورون من anniversaire

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وهذا الزيت شريتو لبنتي يدير 20الف

زيت السدر

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في مواضيع منفصلة راح نقولكم علئ نتيجة كل منتج
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تحياتي​
 
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