مشترياتي لشهر مارس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهحبيت نوريلكم مشترياتي لهذا الشهرصابون أوجال للوجه والجسم من أبو السعديدير 45الفهاذ الآداة من السيليكون تستعمل لتقشير الوجه نستعملها مع صابون ابو السعدتدير 20الفماء ورد طبيعي من فارماسي يدير 38الفديودورون من anniversaireوهذا الزيت شريتو لبنتي يدير 20الفزيت السدرفي مواضيع منفصلة راح نقولكم علئ نتيجة كل منتجتحياتي​