مُشاركتي في مسابقة:المحاولة الإبداعية لطفلك

خووخه

خووخه

:: نجمة اللمة::
إنضم
14 أكتوبر 2014
المشاركات
1,483
النقاط
986
محل الإقامة
-
الجنس
أنثى


هذه مُشاركتي في مسابقة:المحاولة الإبداعية لطفلك
هل سمعتني أخي الكريم @الامين محمد 🗣
الطفل الذي اشتركت عنه هو طفل مصري
أُحبّه كثيرا
اسمه آدم ويبلغ من العمر 5 سنوات
أسأل الله أن يحفظه لوالديه
وأن يُبلّغهم فيه ما يتمنونه
وأن يكتب له الشفاء العاجل
....
في البداية رسم بالأقلام الخشبية
لكن الصورة لم تكن واضحة أبدا
لذا رسم رسمة أُخرى بأقلام الفلوماستر
طبعا ليس هناك خطوات للرسم لأنني لم أعلم بهكذا خطوة:cry:
إليكم رسمته الحلوة::giggle:



ما الذي تُمثله الرسمة:
اللون الأزرق يرمز إلى مياه البحر الزرقاء
واللون الأصفر يرمز إلى الشمس
واللون الأحمر يرمز إلى المركب
واللون البني يرمز إلى الطائرة
لست أدري لم ذكّرني بنفسي حينما كنت صغيرة
ربما لأنني مثله لا أُحبّ الرسم ولا أُتقنه:ROFLMAO:
....
أعتذر لتأخري في كتابة الموضوع بسبب بعض الظروف
...
شكري وتقديري للجميع
و
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,951
النقاط
571
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
السلام عليكم ...
الرسمة جميلة جدا وتعبر عن شيء .....
حفظه الله لوالديه وربي يشافيه ان شاء الله ويشفي جميع المرضى المسلمين
والف شكر لمشاركتنا حبيبتي هذا الموضوع الرائع بوركتي
وبالتوفيق
 
خووخه

خووخه

:: نجمة اللمة::
إنضم
14 أكتوبر 2014
المشاركات
1,483
النقاط
986
محل الإقامة
-
الجنس
أنثى
قال ملكة زوجي:
السلام عليكم ...
الرسمة جميلة جدا وتعبر عن شيء .....
حفظه الله لوالديه وربي يشافيه ان شاء الله ويشفي جميع المرضى المسلمين
والف شكر لمشاركتنا حبيبتي هذا الموضوع الرائع بوركتي
وبالتوفيق
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حيّاكِ الله أُخيتي الحبيبة @ملكة زوجي
جمّل الله أيامك بالخير والسعادة
أُؤمّن على دعواتك الطيّبة يا غالية
وجزاك الله خيرا عليها
....
بل الشكر لكم على هذه المسابقة اللطيفة
وليتني استطعت أن أُوثّق خطوات الرسم مثلكم
....
أشكرك على مرورك الجميل
محبتي وتقديري
 
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