هذه مُشاركتي في مسابقة:المحاولة الإبداعية لطفلك
هل سمعتني أخي الكريم @الامين محمد
الطفل الذي اشتركت عنه هو طفل مصري
أُحبّه كثيرا
اسمه آدم ويبلغ من العمر 5 سنوات
أسأل الله أن يحفظه لوالديه
وأن يُبلّغهم فيه ما يتمنونه
وأن يكتب له الشفاء العاجل
....
في البداية رسم بالأقلام الخشبية
لكن الصورة لم تكن واضحة أبدا
لذا رسم رسمة أُخرى بأقلام الفلوماستر
طبعا ليس هناك خطوات للرسم لأنني لم أعلم بهكذا خطوة
إليكم رسمته الحلوة:
ما الذي تُمثله الرسمة:
اللون الأزرق يرمز إلى مياه البحر الزرقاء
واللون الأصفر يرمز إلى الشمس
واللون الأحمر يرمز إلى المركب
واللون البني يرمز إلى الطائرة
لست أدري لم ذكّرني بنفسي حينما كنت صغيرة
ربما لأنني مثله لا أُحبّ الرسم ولا أُتقنه
....
أعتذر لتأخري في كتابة الموضوع بسبب بعض الظروف
...
شكري وتقديري للجميع
و