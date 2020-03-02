يااا الله" لكَُ الحمدُ حمداً ولكَ الشكرُ شكراً ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,803
النقاط
1,371
العمر
31
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
لسانك سيتحدث بكل سيئة وحسنة قلتها
عيناك ستتحدث بكل سيئة وحسنة رأتها
وأذنك وقدمك ويدك وكل شيئ بك شاهد لك وعليك ،ف ابعد عن أذى الناس واجعلهم يسلموا من شرك ،كن لهم طيبا ليكونوا مع طيبون وان اضروك لاتضرهم بل استغل الأجر ولاتضيع الأجر، كل شيئ سيشهد لك وعليك حتى الناس سيشهدوا لك وعليك ،ديننا لم يأمر بالمشاكل والجدال والشتم والأذى بل أمرنا بالصبر والإبتسامة والخير والقلب الطاهر والأفعال الطيبة

أقوى عامل لبناء الذات هو :
*مراقبة الله*
أقوى عامل لهدم الذات هو:
*مراقبة الناس*
حديثك الإيجابي مع نفسك ،ينتج مشاعر ايحابية، ويحفز عقلك للإتجاه وللتفكير الذي يفيدك ،بعكس الحديث السلبي ينتج الهم والعجز ،إذا حدثك عقلك سلبيا رد عليه بالإيجاب ،الناس الواعين مشغولون بالحمد والشكر والإمتنان
وهو مازال يسأل لماذا وضعي هكذا هم مثلك ويمكن بعضهم ظروفه أشدد، ولكنهم عرفوا أن التشكي لايجلب إلا المزيد مما يشتكون منه ،وأدروكوا أن الحمد والشكر هي مصدر الإنفراج والراحة والطمأنينة ،إذا كنت تريد أن تصل إلى مستوى رائع من التصالح مع الذات، لاتحمل بداخلك كره، لاتدخل في موجة صراع، لاتشغل تفكيرك بالمنغصات، لاتأسف على أمر قدره الله لم وانتهى ،تمنى للناس الخير وادع لهم بالبركة، أجمل شعور عندما تشعر بالتصالح مع نفسك ومع كل شيئ حولك.
 
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