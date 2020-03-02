يااا الله" لكَُ الحمدُ حمداً ولكَ الشكرُ شكراً ...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

لسانك سيتحدث بكل سيئة وحسنة قلتها

عيناك ستتحدث بكل سيئة وحسنة رأتها

وأذنك وقدمك ويدك وكل شيئ بك شاهد لك وعليك ،ف ابعد عن أذى الناس واجعلهم يسلموا من شرك ،كن لهم طيبا ليكونوا مع طيبون وان اضروك لاتضرهم بل استغل الأجر ولاتضيع الأجر، كل شيئ سيشهد لك وعليك حتى الناس سيشهدوا لك وعليك ،ديننا لم يأمر بالمشاكل والجدال والشتم والأذى بل أمرنا بالصبر والإبتسامة والخير والقلب الطاهر والأفعال الطيبة



أقوى عامل لبناء الذات هو :

*مراقبة الله*

أقوى عامل لهدم الذات هو:

*مراقبة الناس*

حديثك الإيجابي مع نفسك ،ينتج مشاعر ايحابية، ويحفز عقلك للإتجاه وللتفكير الذي يفيدك ،بعكس الحديث السلبي ينتج الهم والعجز ،إذا حدثك عقلك سلبيا رد عليه بالإيجاب ،الناس الواعين مشغولون بالحمد والشكر والإمتنان

وهو مازال يسأل لماذا وضعي هكذا هم مثلك ويمكن بعضهم ظروفه أشدد، ولكنهم عرفوا أن التشكي لايجلب إلا المزيد مما يشتكون منه ،وأدروكوا أن الحمد والشكر هي مصدر الإنفراج والراحة والطمأنينة ،إذا كنت تريد أن تصل إلى مستوى رائع من التصالح مع الذات، لاتحمل بداخلك كره، لاتدخل في موجة صراع، لاتشغل تفكيرك بالمنغصات، لاتأسف على أمر قدره الله لم وانتهى ،تمنى للناس الخير وادع لهم بالبركة، أجمل شعور عندما تشعر بالتصالح مع نفسك ومع كل شيئ حولك.