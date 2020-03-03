كلما حرصت على صلاتك ...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كلما حرصت على الصلاة، كلما شعرت ان الدنيا ازدادت يسرا ،فائد تفسية للصلاة:تواصل آمن ومطمئن مع الله، ضبط النفس من الفواحش، تقوية الأفكار الإيجابية ،راحة نفسية وذهنية ،

اتصل بمولاك عبر "الصلاة"فهي النور الذي يضيئ لك عالم السعادة، إن المسكين هو من لم تلامس جبهته الأرض كل يوم عشرات المرات، القرب سعادة السجود راحة ،

"الصلاة" لاتنظر إليها كأنها عبادة وفرض ،ولكن انظر إليها على انها صلة وميثاق وحب بين ربك (اتبعوني يحببكم الله) ،وإذا كانت الصلاة قرة عين حبيب الله فماذا عنا؟ لما وضعناها جانبا وركنا لانقربه كثيرا رغم أنها هي الهدف والحياة علينا ان نراجع انفسنا مع صلتنا بالله كي ننجح في امتحان الآخرة، الذي اول أسئلته في الكتاب الصلاة!