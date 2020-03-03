السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
و
يُسعدني أن أُقدّم لكم فيلم: قبر اليراعات
وهو من أجمل الأفلام التي شاهدتها بعد أن دلني عليه أحد الإخوة الكرام
فيلم يصوّر العلاقة الجميلة بين أخ وأخته في ظل الحرب على اليابان
....
اسم الفيلم باليابانية:
火垂るの墓
اسم الفيلم بالانجليزية:
Grave of the fireflies
....
وقد نال الفيلم عدة جوائز وهو يستحقها لأنه من الأفلام الممتعة
ملصق الفيلم:
معلومات عن الفيلم من ويكيبيديا:
قبر اليراعات أُنتج عام 1988
من إخراج إيزاو تاكاهاتا
فيما قام بتنفيذ الرسوم الكرتونية استديو جيبلي
قصة الفيلم مأخوذة من رواية بنفس الاسم للكاتب أكايوكي نوساكا
التي استندت على أحداث حقيقية عاشها الكاتب زمن الحرب العالمية الثانية
ونشرها عام 1967، كاعتذار لأخته حيث يعتبر أن إهماله لها كان السبب الرئيسي في وفاتها
تاريخ الإصدار: 16 أبريل 1988 (اليابان)
المخرج: إيزاو تاكاهاتا
مؤلف القصة: أكيوكي نوساكا
السيناريو: إيزاو تاكاهاتا
المنتجون: تورو هارا، جون ليدفورد، ديفيد ديل ريو
.....
.....
أرجو أن ينال الفيلم إعجابكم
مشاهدة ممتعة للجميع
و
و
يُسعدني أن أُقدّم لكم فيلم: قبر اليراعات
وهو من أجمل الأفلام التي شاهدتها بعد أن دلني عليه أحد الإخوة الكرام
فيلم يصوّر العلاقة الجميلة بين أخ وأخته في ظل الحرب على اليابان
....
اسم الفيلم باليابانية:
火垂るの墓
اسم الفيلم بالانجليزية:
Grave of the fireflies
....
وقد نال الفيلم عدة جوائز وهو يستحقها لأنه من الأفلام الممتعة
ملصق الفيلم:
معلومات عن الفيلم من ويكيبيديا:
قبر اليراعات أُنتج عام 1988
من إخراج إيزاو تاكاهاتا
فيما قام بتنفيذ الرسوم الكرتونية استديو جيبلي
قصة الفيلم مأخوذة من رواية بنفس الاسم للكاتب أكايوكي نوساكا
التي استندت على أحداث حقيقية عاشها الكاتب زمن الحرب العالمية الثانية
ونشرها عام 1967، كاعتذار لأخته حيث يعتبر أن إهماله لها كان السبب الرئيسي في وفاتها
تاريخ الإصدار: 16 أبريل 1988 (اليابان)
المخرج: إيزاو تاكاهاتا
مؤلف القصة: أكيوكي نوساكا
السيناريو: إيزاو تاكاهاتا
المنتجون: تورو هارا، جون ليدفورد، ديفيد ديل ريو
.....
.....
أرجو أن ينال الفيلم إعجابكم
مشاهدة ممتعة للجميع
و