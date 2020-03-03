السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

و

يُسعدني أن أُقدّم لكم فيلم:

قبر اليراعات

وهو من أجمل الأفلام التي شاهدتها بعد أن دلني عليه أحد الإخوة الكرام

فيلم يصوّر العلاقة الجميلة بين أخ وأخته في ظل الحرب على اليابان

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火垂るの墓

Grave of the fireflies

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وقد نال الفيلم عدة جوائز وهو يستحقها لأنه من الأفلام الممتعة

ملصق الفيلم:

معلومات عن الفيلم من ويكيبيديا:

قبر اليراعات أُنتج عام 1988

من إخراج إيزاو تاكاهاتا

فيما قام بتنفيذ الرسوم الكرتونية استديو جيبلي

قصة الفيلم مأخوذة من رواية بنفس الاسم للكاتب أكايوكي نوساكا

التي استندت على أحداث حقيقية عاشها الكاتب زمن الحرب العالمية الثانية

ونشرها عام 1967، كاعتذار لأخته حيث يعتبر أن إهماله لها كان السبب الرئيسي في وفاتها

تاريخ الإصدار: 16 أبريل 1988 (اليابان)

المخرج: إيزاو تاكاهاتا

مؤلف القصة: أكيوكي نوساكا

السيناريو: إيزاو تاكاهاتا

المنتجون: تورو هارا، جون ليدفورد، ديفيد ديل ريو

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مشاهدة ممتعة للجميع

و



أرجو أن ينال الفيلم إعجابكممشاهدة ممتعة للجميع

اسم الفيلم باليابانية:اسم الفيلم بالانجليزية:.....