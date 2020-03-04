&& حــيــزيــة &&

حيزيةً تسميتِ..

وعلى الخلودِ قد حُزتِ..

صرتِ أسطورةً..

وأيقونةً للحُبِّ..

آه لوعلمتِ..

كم قلباً أثرتِ..

ولا زلتِ..

وكم من الدّموعِ ذرفتِ..

ولا زلتِ..

وكم من الحِبرِ أرقتِ..

ولا زلتِ..

...

كنتِ عروساً..

لكن وا أسفاه..

لم تهنئي مثل الصبايا بليلة عُرسِ..

كنتِ زهرة عبّاقة..

تفتّحت..

لكنّ القطاف تأخّر..

والعاشق الولهانُ لم يأتِ..

...

حبيبان جرت عليهما الأيام...

بما لم يكن مُنية النفسِ..

فكأنّي بها ليلى وسعيدٌ مثل قيسِ..

تخطّفتها يد الرّدى ..

فأنكر الحبيب نفسهُ ..

وعالم الإنسِ..

وقلبُه مضى مع حبيبة الأمسِ..

حبيسة الرمسِ..





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