&& بــراءةٌ ... &&

طَيْفٌ رَحَلْ
:: عضو مُتميز ::
/ تحية طيبة /
هذه قصيدة كتبتها تفاعلا مع هذه الصورة..
براءة…
براءةٌ بأرضنا..
مصوّرٌ منها اقترب..
يُريدُ لَقطةً..
لعلّهُ بها..
ينالُ شُهرةً..
لعلّها تُثير ضجّة..
في العالمين..
لعلّها تُدرُّ نخوة..
أو نجدةً..
أو رأفةً..
لَدَى العَرَبْ..
وحينما دنا..
إستشعرت- بِطُهرها - في قلبه الأسى..
تأثّرتْ..
لم تبتسمْ..
كعادة الصّغار من أترابها..
وناولته طُعمة..
كأنها تقول:
كُلْ وابتسم..
فعندنا كفايةٌ..
من الدّموع والألم..
/..
/
هذه قصيدة كتبتها تفاعلا مع هذه الصورة..
براءة…
براءةٌ بأرضنا..
مصوّرٌ منها اقترب..
يُريدُ لَقطةً..
لعلّهُ بها..
ينالُ شُهرةً..
لعلّها تُثير ضجّة..
في العالمين..
لعلّها تُدرُّ نخوة..
أو نجدةً..
أو رأفةً..
لَدَى العَرَبْ..
وحينما دنا..
إستشعرت- بِطُهرها - في قلبه الأسى..
تأثّرتْ..
لم تبتسمْ..
كعادة الصّغار من أترابها..
وناولته طُعمة..
كأنها تقول:
كُلْ وابتسم..
فعندنا كفايةٌ..
من الدّموع والألم..
/..
/