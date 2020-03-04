&& بــراءةٌ ... &&

طَيْفٌ رَحَلْ

طَيْفٌ رَحَلْ

:: عضو مُتميز ::
إنضم
4 جوان 2015
المشاركات
1,067
النقاط
71
الجنس
ذكر
/ تحية طيبة / :cool:

هذه قصيدة كتبتها تفاعلا مع هذه الصورة..


براءة…



براءةٌ بأرضنا..

مصوّرٌ منها اقترب..

يُريدُ لَقطةً..

لعلّهُ بها..

ينالُ شُهرةً..

لعلّها تُثير ضجّة..

في العالمين..

لعلّها تُدرُّ نخوة..

أو نجدةً..

أو رأفةً..

لَدَى العَرَبْ..

وحينما دنا..

إستشعرت- بِطُهرها - في قلبه الأسى..

تأثّرتْ..

لم تبتسمْ..

كعادة الصّغار من أترابها..

وناولته طُعمة..

كأنها تقول:

كُلْ وابتسم..

فعندنا كفايةٌ..

من الدّموع والألم..

/..
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