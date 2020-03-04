صابلي من مطبخى 2_سريع راقي ومقادير اقل 😂😂☕☕

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::نجمة اللمة
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
3,412
النقاط
2,491
محل الإقامة
من قلب الاحزان
الجنس
أنثى
السلام عليكم....
اسعد الله اوقاتكم
للماويين

فيما يلي سيكون الموضوع تتمة للموضوع السابق باذن الله

تحت عنوان
سريع راقي ومقادير اقل

نبدا على بركة الله
(( اكيد مراحل في الوصفة الماضية ))
Square_27022020_142430.jpg

Square_27022020_143115.jpg

نحل العجينة فوق كيس بلاستيكى ونطبعها
IMG_20200301_203346667.jpg

العجينة لازم تكون رقية شوي لاتتعدى 4mm هكدا نحطووو حبة فوق حبة تجى معقولة



IMG_20200301_203522033.jpg

بعد ماطيب الحلوة
ننفتت الحباة تاع الحلوة االلى مش باهيين
ونلصق الحباة الباهيين حبة فوق حبة بالمربي او توفيا او الشكولاطة
وبفس الشئ ندهن الاطراف ونردهم في الحباة اللى فتتهم
والديكور حسب الرغبة

IMG_20200301_203803692.jpg

IMG_20200301_203928101.jpg


Square_27022020_142430.jpgSquare_27022020_143115.jpgIMG_20200301_203522033.jpgIMG_20200301_203346667.jpgIMG_20200301_203803692.jpgIMG_20200301_203928101.jpgIMG_20200228_211034207.jpgSquare_27022020_142430.jpgSquare_27022020_143115.jpgIMG_20200301_203522033.jpgIMG_20200301_203346667.jpgIMG_20200301_203803692.jpgIMG_20200301_203928101.jpgIMG_20200228_211034207.jpgSquare_27022020_142430.jpgSquare_27022020_143115.jpgIMG_20200301_203522033.jpgIMG_20200301_203346667.jpgIMG_20200301_203803692.jpgIMG_20200301_203928101.jpgIMG_20200228_211034207.jpgIMG_20200228_211034207.jpg



نتمنى يعجبكم الموضوع وينال استحسانكم
في انتظار مداخلتاكم وتعليقاتكم
في امان الله وحفظه
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top