صابلي من مطبخى 2_سريع راقي ومقادير اقل 😂😂☕☕

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
:: مشرفة ::نجمة اللمة
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
- إنضم
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- محل الإقامة
- من قلب الاحزان
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم....
اسعد الله اوقاتكم
للماويين
فيما يلي سيكون الموضوع تتمة للموضوع السابق باذن الله
تحت عنوان
سريع راقي ومقادير اقل
نبدا على بركة الله
(( اكيد مراحل في الوصفة الماضية ))
نحل العجينة فوق كيس بلاستيكى ونطبعها
العجينة لازم تكون رقية شوي لاتتعدى 4mm هكدا نحطووو حبة فوق حبة تجى معقولة
بعد ماطيب الحلوة
ننفتت الحباة تاع الحلوة االلى مش باهيين
ونلصق الحباة الباهيين حبة فوق حبة بالمربي او توفيا او الشكولاطة
وبفس الشئ ندهن الاطراف ونردهم في الحباة اللى فتتهم
والديكور حسب الرغبة
نتمنى يعجبكم الموضوع وينال استحسانكم
في انتظار مداخلتاكم وتعليقاتكم
في امان الله وحفظه
اسعد الله اوقاتكم
للماويين
فيما يلي سيكون الموضوع تتمة للموضوع السابق باذن الله
تحت عنوان
سريع راقي ومقادير اقل
نبدا على بركة الله
(( اكيد مراحل في الوصفة الماضية ))
نحل العجينة فوق كيس بلاستيكى ونطبعها
العجينة لازم تكون رقية شوي لاتتعدى 4mm هكدا نحطووو حبة فوق حبة تجى معقولة
بعد ماطيب الحلوة
ننفتت الحباة تاع الحلوة االلى مش باهيين
ونلصق الحباة الباهيين حبة فوق حبة بالمربي او توفيا او الشكولاطة
وبفس الشئ ندهن الاطراف ونردهم في الحباة اللى فتتهم
والديكور حسب الرغبة
نتمنى يعجبكم الموضوع وينال استحسانكم
في انتظار مداخلتاكم وتعليقاتكم
في امان الله وحفظه