بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

احرص على أن تترك الناس على أفضل حال، وأحسن مما كانوا عليه، اعط أملا للذي أرهقته الحياة وأرشد الذي فقد الطريق ،لاتحدثوا الناس كثيرا عن مصائب الحياة ،حدثوهم عن رب السماوات والأرض،الذي إلى لجأوا إليه ،وجدوا عنده كل شيئ

"إنما اشكوا بثي وحزني إلى الله"

افعل هذا الشيئ طوال حياتك ولاتندم :عندما تتكلم مع احدهم أو تفكر فيه او تفعل معه أي شيئ ؟تذكر أنه سوف يموت، لاتجعله يخزن او يغضب منك لاتؤذي قلبه ،اظهر حبك له ،فكر بتأثير كلامك وأفعالك على مشاعره قبل تتفوه بأي شيئ ،لاتكن شخصا يثرثر دون أي مراعاة لأي مخلوق كان، ضع هذا الأمر بين عينيك دائما ،لاتدعه يغمض عيناه قهرا لاتؤذي روحا حي.

الكلمة الطيبة جوهر ثمين ،فإن أردنا أن نؤثر في الآخرين ،ماعلينا سوى أن نحلي ألسنتنا بالكلام الطيب فلنطهر قلوبنا لننثر الطيب في نفوس من نقابل فكل انسان منا يحتاج ان يخفف عنه بإبتسامة، او كلمة طيبة يسعد بها القلب.



"فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره"

صدقا حتى ذلك المعروف الذي صنعته في غير أهله أنقذك من سوء دون أن تدري ،فليست هناك أعظم من اللحظة التي تتيقن بها ان الله جل جلاله (يستعملك أنت) ونصيحة لاتقول إن فلانا لايعرفني إلا عند الحاجة بل قل:الحمد لله الذي أكرمن لقضاء حوائج الناس !فإن لله وجوها من خلقه، خلقهم لقضاء حوائج عباده، يرون الجود مجدا ،والافضال مغنما ،والله يحب مكارم الأخلاق

"وماأنفقتم من شيئ فهو يخلفه وهو خير الرازقين"