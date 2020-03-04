بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

"فجاءته إحداهما تمشي على استحياء"

ماأجمله من وصف فهي كأنها من شدة حياؤها لم تمشي على قدميها ،بل على

حيائها

الحياء في الكلمة والنظرة والحركة بالنسبة للمرأة خصوصا، هو لحاؤها الذي لاتزهر أغصان الورد بدونه.

"وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا "

وهي مشية التواضع وهذا للنساء والرجال ،فلا مشية الخيلاء والتفاخر والتغنج ،

"ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تبلغ الجبال طولا" ،"ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا إن الله لايحب كل مختال فخور "،

ولكن اقصد في مشيك

"واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير"

بمعنى لاتتعجل ولا تتكبر وتواضع وأنت تمشي ،انتبهي لمشيتك وقيميها فلا تكن فيها تمايل ولاتضربي برجلك ليعلم ماتخفين من زينة فلتكن مشية على استحياء ،انتبه لمشيتك وقيمها فلا تكن مشية فيها غرور وتكبر.



غضك لبصرك وحفظك للسانك عن الكلام الفاحش والشتيمة والسب ومعكاسة الفتيات وحياؤك في أفعالك ولباسك هو مايجعلك رجلا صالحا بحق، وغضگ لبصرگ وحياؤگ في أفعالك ولباسك وكل حركة في حياتگ وسترگ لنفسك هو مايجعلك إمرأة صالحة بحق

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

"إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء"

الحياء لا يأتي إلا بالخير، وذلك يتضح من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان أشد الناس حياءا ،فالحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع معه الآخر، الحياء يهذبك ويجعلك رجلا صالحا، الحياء يشمل حياتك كلها في كلامك وأفعالك وحركاتك وسكناتك، الحياء يهذبگ ويجعلگ إمرأة صالحة ،الحياء يحب ان يكون في حجابك وكلامك وأفعالك ،وأعظم الحياء

الحياء من الله