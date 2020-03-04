منظمة الصحة العالمية تكشف الفرق بين البرد و كورونا.. فيديو

قال الدكتور أشرف العدوي، استشاري الأمراض الصدرية بمنظمة الصحة العالمية، إن أعرض فيروس كورونا مختلفة تمامًا عن الانفلوانزا العادية.وأكد إستشاري الأمراض الصدرية أن أى شخص يعانى من ارتفاع فى درجات الحرارة ولم يسافر أى دولة فى بها الفيروس؛ فهو آمن، وكل ما يعانى منه هو برد عادي.وأوضح إستشاري الأمراض الصدرية، أن الأعراض ليست وحدها كافية لكى نقول أن هذا الشخص مصابا بـ كورونا.