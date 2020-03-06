Facebook يغير القائمة الرئيسية لتطبيقه...!​

في حين أن Instagram وTikTok هما أكثر الشبكات الاجتماعية استخدامًا اليوم، إلا أن Facebook لا ينوي التأخر عنهما. لقد أعيد تصميم قائمتها لجعلها أكثر راحة وسهولة في الاستخدام. هذا صحيح، فيسبوك يطلق قائمة جديدة في تطبيق Android وسنعرض لك بالتفصيل.لن يكون هذا هو التغيير الأول الذي تحدثه هذه الشبكة الاجتماعية في عام 2020، حيث طبق Facebook خوارزمية جديدة بشكل مصطنع لإنهاء الحسابات المزيفة. شيء مهم للغاية لأنهم يستخدمونه للاحتيال على الناس.من بين التغييرات التي يمكن رؤيتها أن الخلفية الآن زرقاء بدلاً من اللون الأبيض ، يتم وضع الخيارات في إطار وليس كقائمة ، وأن مدير الإعلانات يظهر كواحد من خيارات القائمة الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، هناك تغيير آخر يتمثل في ظهور خيار Marketplace على يسار الزر "ابدأ".هذه هي التغييرات المرئية التي تم إجراؤها على Facebook لتطبيق Android الخاص به. إذا كنت لا تزال غير قادر على ذلك، فلا تقلق، فهذه مسألة وقت فقط قبل أن يصل التحديث إلى هاتفك المحمول.المصدر :