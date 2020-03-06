عبارات بالدارجة الجزائرية لا تصح

1 ـ قول لمليح ربي :

2 - ربي يدبر راسو , ربي علبالو , ربي حر :

3 - لمعلم ربي :

4 - يد الله طويلة :

5 - ربي تفكرو :

6 - لي خلقهم حار فيهم :

7 ـ لُو كَانْ اعْطَى رَبي مَانِيشْ هْنَا أو مَانِيشْ هَكْذَا :

8 ـ رَبِّي مَايْحَبش الخَسَارة :

9 - جاب لي ربِّي :

10 - ماكتبتش :

11 - ربي يعطي اللحم للى معندوش السّنّين:

12 - يوم نحس-يوم اسود-زمن غدار :

13 - علاش يا ربي انا واش درت :

14 - الباقي على الله :

15 - الشاطر :

16 - هلك الناس :

17 - مثواه الأخير :

18 - يا ساتر ولا يا ستار :

19 - دمتم بخير أو بود :

20 - أطال الله بقاءك , يطول في عمرك :

21 - كن/كوني بخير :

22 - الله يخليك :

انتهى ...

منقولة ومجموعة وبتصرف

موقع الشيخ فركوس حفظه الله

كتاب معجم المناهي اللفظية بكر بن عبد الله أبو زيد

فتاوي اللجنة الدائمة

سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك

كي تقول لكاش واحد فلان مليح أخلاقو يقولك لمليح ربيولمليح ليس من أسماء الله تعالى وهذا وصف لا يليق بجلالهقال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف:180]ـ نسبة الرأس إلى الله وهذا لا يثبت في الكتاب ولا في السنة.ـ يدبر: والتدبير في الأمر لغةً: النظر إلى ما تؤول إليه عاقبته والتفكر فيه، أما في حق الله فهو القضاء والإنفاذـ نسبة البال إلى الله تعالى وهو غير ثابت، والبالُ لغةً: الخاطر.ـ وصفه ـ عز وجل ـ بالحرّ وهذا لم يذكر في الكتاب ولا في السنة.العبارة الصحيحة أن تقول كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾ [المائدة:1]كاين بزاف لي تقولو وين راه لمعلم يقولك لمعلم ربيلا يجوز تسميته بذلك لعدم ثبوته وهو ليس من أسمائه الحسنى أما الله عز وجل فهو الربّ الحَكَم الملِك المالك.يطلقون هذه العبارة ويريدون بها أن الله لا يعجزه شيء لكن هذه الصفة غير ثابتةوصف يديه بالبسط في قوله: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾[المائدة]و«البسط»: سعة العطاء والكرم ولم يقل طويلةكي واحد يكون فقير ممبعد يولي غني ولا يكون مريض ويشفيه ربي يقولك ربي تفكروويفهم من هذه العبارة أن الله نسيه، والنسيان هنا خلاف الذكر والحفظ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، قال الله عز وجل: ﴿لاَ يَضِلُّ رَبِّي وَلاَ يَنْسَى﴾ [طه:52]وهذه العبارة الشنيعة القبيحة فيها محظوران:الأوَّل: وصفه - عزَّ وجلَّ - بالحيرة وهي الاضطراب.الثَّاني: وصفه بالعجز والضعف وأنه غير قادر عليهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا.قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ [فاطر:44].وهذه العبارة فيها عدة محظورات:الأوَّل: هذا اعتراض على قضاء الله وقدره.الثَّاني: تزكية نفسِه وأنه أهل للخير.الثَّالث: سوء الظن بالله - عزَّ وجلَّ - واتهامه بأنه غير عادل وغير كريمقال الله تعالى: ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [فاطر:2].زعما كي واحد يدير أكسيدو ومايموتش ولا تحرقت دار ومامتش حتى واحد يقولك ربي ماحبش لخسارةمفهوم الكلام أنه لو وقع مكروه لأحب الله الخسارة وهذا يتضمن اتهامه - عزَّ وجلَّ - بالظلم سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، قال الله تعالى: ﴿وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف:49]هي مأخوذةٌ من عباراتِ المتصوِّفة الذين يعتقدون أنَّ من مصادر التلقِّي:الإلهامَ من الله مباشرةً يعني ينزل عليه الوحيلأجل ذلك ينبغي تجنُّبُ استعمالِ مثل هذه العباراتلا يجوز إطلاقُها ـ بحالٍ ـ على ما كان أو سيكون؛ لأنَّ ما شاء اللهُ كان وما لم يَشَأْ لم يكن؛ فإنَّ في العبارةِ السابقةِ ـ بهذا الاعتبارِ ـ مساسًا بعقيدة الإيمان بالقضاء والقَدَر.قولُه تعالى: ﴿مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مِّن قَبۡلِ أَن نَّبۡرَأَهَآ﴾ [الحديد: ٢٢]معناه : ان الله يعطي ويرزق من لا يستحق النعمة ويمنع من يستحقها وهذا ينافي كماله وحكمته ويضاد رحمته وعدلهان الله هو الغني الحميد الذي يحمد على كل شئ يحمد على العطاء والمنع قال تعالى "قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شئ قديروالله تعالى يقول في الحديث القدسي: "يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وانا الدهر بيدي الامر اقلب الليل والنهار"والله تعالى يقول: ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (23)﴾. [سورة الأنبياء].وفيه جهل بحقيقة الابتلاء وقضاء الله وقدرهبعضهم إذا سئل عن عمل مقدم على انجازه كطبيب يعالج مريضا وسيجري له عملية يقول نحن نصنع الذي علينا والباقي على اللهومعاذ الله أن يكون باقي العمل الذي يبدأه المكلف لله بل الأمر كله له أوله وآخرهفلاينقسم العمل بل هو للهفليقل نصنع الذي علينا والأمر كله لله وليحذر ذكر تلك القسمة الجائره فالأمر للهقول بلي هذاك الطفل شاطرهو بمعنى قاطع الطريق ، وبمعنى : الخبيث الفاجر .وإطلاق المدرسين له على المتفوق في الدرس خطأ ، فليتنبه .قال ابن القيم في الهدي : ( وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل : هلك الناس ، وقال : إذا قال ذلك فهو أهلكهم . وفي معنى هذا : فسد الناس وفسد الزمان ونحوه )واحد كي يموت يقولك نقل الى مثواه الأخيرلو أطلقها إنسان معتقدا ما ترمي إليه من المعنى الإلحادي الكفري المذكور ؛ لكان كافرا مرتدا فيجب إنكار إطلاقها ، وعدم استعمالهالأن القبر ليس هو مثواه الأخير مزال يوم الحساب ثم ينقل الى الجنة او الناركي طيح كاش حاجة ولا يزلق كاش واحد يقولو يا ستار ولا كاين لي يقول ياسطاروهذه الأسماء لم تكن في عداد أسماء الله تعالى ، وقال بعض المعاصرين : وإنما يقال : ( يا ستير ) لحديث ( إن الله حيي حليم ستير يحب الحياء والستر ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي .بزاف لي يكمل موضوعو يختمها بدمتم بخير أو دمتم بوديُكره ذلك ؛ لأن الدوام لله سبحانه ، والمخلوق لا يدوم وبالله التوفيق .قال الله تعالى : { كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام } . فالدوام لا يكون إلا لله سبحانه .. وهذه اللفظة (( دمتم)) الجارية في تذييل المكاتبات الودية ينبغي التوقي من إطلاقها ، وإن كان المراد بها الدوام المطلق لا يكون إلا لله سبحانه .لا ينبغي أن يطلق القول بطول البقاء لأن طول البقاء قد يكون خيراً وقد يكون شراً فإن شر الناس من طال عمره وساء عملهوعلى هذا فلو قال أطال بقاءك على طاعته ونحوه فلا بأس بذلكفهذا خطأ لأن هذه الصفة خاصة بالذات الإلهية فقطمصداقاً لقوله تعالى: "إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون"نقل شيخ الإسلام ابن تيمية كراهة الدعاء بذلك، فقال رحمه الله:أما الدعاء بطول العمر: فقد كرهه الأئمة، وكان أحمد إذا دعا له أحد بطول العمر يكره ذلك ويقول: هذا أمر قد فرغ منه، وحديث أم حبيبة ـ رضي الله عنها ـ لما طلبت إمتاعها بزوجها وأبيها وأخيها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: سألت الله لآجال مضروبة وآثار مبلوغة، وأرزاق مقسومة، ففيه أن العمر لا يطول بهذا السبب الذي هو الدعاء فقط....