اخر رسومي: هديتي لابنة خالي

ماغيكاي تشان
:: مشرفة :: نجمة اللمة
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة ولسلام على اشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلوى معناه الحلو او العسل
لذلك شكلت الاسم في قطرة عسل
واسمها الثاني فرح
لذلك رسمت الوجه الباسم
وهكذا كانت الرسمة النهائية
اتمنى ان تشرفوني بارائكم
واتمنى ان تعجبكم
واعتذر ان كانت مضيعة لوقتكم
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم
والصلاة ولسلام على اشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلوى معناه الحلو او العسل
لذلك شكلت الاسم في قطرة عسل
واسمها الثاني فرح
لذلك رسمت الوجه الباسم
وهكذا كانت الرسمة النهائية
اتمنى ان تشرفوني بارائكم
واتمنى ان تعجبكم
واعتذر ان كانت مضيعة لوقتكم
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم