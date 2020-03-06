اخر رسومي: هديتي لابنة خالي

ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة :: نجمة اللمة
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
12,617
النقاط
2,256
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة ولسلام على اشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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السلوى معناه الحلو او العسل
لذلك شكلت الاسم في قطرة عسل

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واسمها الثاني فرح
لذلك رسمت الوجه الباسم

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وهكذا كانت الرسمة النهائية
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اتمنى ان تشرفوني بارائكم
واتمنى ان تعجبكم
واعتذر ان كانت مضيعة لوقتكم
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم
 
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