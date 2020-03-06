&& مواهب و مناصب &&

وليست القضيّة.. قضية نحوية.. أو نُكتة فقهيّة.. لسنا بحاجة.. لنفتح المعاجم.. بربكم.. ! فنحن أمّة العرب ! لسنا أعاجم.. تُراثنا يُغنيكمُ.. فلترجعوا إن شئتمُ إلى التّراجم.. وسيرة الملوك من أجدادنا الأعاظم.. وكيف سيّروا الأمور.. بحكمةٍ.. بالسّوط والدّراهم.. وكم أطاحوا من رؤوس.. وداسوا من جماجم.. رأت رأيا مُخالفاً.. ولو مُسالمْ.. لعلّها تكون عِبرة لكل [فاهم] .. لكل من نسى.. بأننا عرب.. ولسنا كالأعاجم..

وليست القضيّة.. قضية نحوية.. أو نُكتة فقهيّة.. لسنا بحاجة.. لنفتح المعاجم.. بربكم.. ! فنحن أمّة العرب ! لسنا أعاجم.. تُراثنا يُغنيكمُ.. فلترجعوا إن شئتمُ إلى التّراجم.. وسيرة الملوك من أجدادنا الأعاظم.. وكيف سيّروا الأمور.. بحكمةٍ.. بالسّوط والدّراهم.. وكم أطاحوا من رؤوس.. وداسوا من جماجم.. رأت رأيا مُخالفاً.. ولو مُسالمْ.. لعلّها تكون عِبرة لكل [فاهم] .. لكل من نسى.. بأننا عرب.. ولسنا كالأعاجم..

فِي رَبعنا نحن العرب.. لدينا فهمٌ مختلف.. لكل مصطلح.. وظاهر وباطن.. لا يأتلِف.. ...

فِي رَبعنا نحن العرب.. لدينا فهمٌ مختلف.. لكل مصطلح.. وظاهر وباطن.. لا يأتلِف.. ...

تكرّس الرّداءة..

ولا يُقام وزن للكفاءة..

فإن أردتِ أن تفوزي..

والسبق أن تحوزي..

لابُدّ أن يكون عندكِ..

نصيب من وضاءة..

ولا يُمانعون..

بحظّ من وقاحة..

صفاقة..

مِزاجها دناءة..

عنوانها: جراءة..

طلاقة..

...

وإن أردتَ أن تفوز..

وترتقي..

بسرعة الصّاروخ..

ويُفسح الطريق لك ..

فلتنتبه لا أمّ لك ..

عليك بالرّضوخ..

عليك أن تكون بارعا..

مُطبّلا..

مصفقاً وراقصاً..

وتابعا مبايعا..

عليك بالمصادقة..

وهُزَّ الرأس دوما بالموافقة..

كدميةٍ ..

أو آلة تبرمجت..

ولا تعدّ ذلك منافقة..