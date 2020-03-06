السديس فتح الطواف تدريجيا لغير المعتمرين

ناصر dz
:: عضو بارز ::
أكد الدكتور عبد الرحمن السديس، الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه سيتم فتح الطواف تدريجيًا لغير المعتمرين.
وأضاف في تصريحات لفضائية "العربية"، أن الاحتياط والاحتراز مؤقتان وشرعيان ويصبان في حماية الجميع.
وأكد السديس، أن هناك تجاوب كبير وتفهم للإجراءات الاحترازية للحماية من وصول الفيروس أو انتشاره.
وكشف السديس، أمس أن سبب إخلاء الحرم المكي من زواره والشروع في تعقيمه، يندرج تحت درء المفسدة وصيانة الأرواح.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "السعودية"، أنه فور تلقينا التوجيهات الملكية أخذنا التدابير الاحترازية في ضوء المصلحة العامة، مردفًا: "اتخذنا إجراء حازم فقررنا إغلاق الحرم المكي في فترة عدم إقامة الصلاة فيه من بعد صلاة العشاء بساعة وفتحه قبل صلاة الفجر بساعة".