بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



أن تمشي مستورة في طريقك هذا لايعني أنگ معقدة إن حافظت على الصلاة وتركت سماع الغناء هذا لايعني أنك بالتطور والحداثة جاهلة ،واعلمي ان المرأة المسلمة العفيفة الطاهرة، وجدت لتصان لا أن تباع عفتها بأبخس الأثمان ،كوني للطهر رمزا يشع له بالبنان ،فالصالحة للدنيا خير متاع اجعلي من يراك يتمنى أن يكون مثلك ،ومن يعرفگ يدعوا لگ بالخير ،فمن تعطرت بأخلاقها لن يجف عطرها حتى لو كانت تحت التراب.

ماكان الحب بكثرة الوصل ولا بجميل الكلمات خلسة ،إنما الحب ماوقر في القلب ،وأبى الخروج في كنف الله، قد أفلح من اتخذ لذلك سبيلا ،وقد خاب من رضي بدونه بديلا

من يحبك حقا لن يحاول أبدا أن يخبرك بحبه بدون رباط شرعي ،من يحبك حقا سيأتيك مجرورا من قلبه سيسوقه الله ل عقر دارك ب صدق إخلاصه ونيته ،من يحبك سيسارع في تزيين اصبعك بخاتم ،وسوى ذلك أوهام وآلام ،اجتنبيها واعلمي انهم دون الحلال ذئاب

لأنك غالية أمرك الله بغض بصرك حتى لايفتن قلبك، لأنك غالية حرم الله على الرجال مصافحتك ولمس يديك ،لأنك غالية حرم عليهم الايقاع بقلبك في قفص حبهم بدون عقد يشهده الأهل والجيران لأنك غالية امرك الله والرسول صلى الله عليه وسلم بعدم إظهار زينتك إلا لزوجك ومحارمك،