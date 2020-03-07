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اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,840
النقاط
1,371
العمر
31
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
"كلا سنكتب مايقول "
انتبه لكلاماتك ،راقب حركاتك فهناك كتاب "لايغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها"
"من نطفة خلقه فقدره ،ثم السبيل يسره،ثم أماته فأقبره"
هذه قصتك، تأمل كم هي قصيرة ،قصيرة جدا
"ان ترفع ويذكر فيها اسمه "
بيوت من الطين والحجارة رفعها الله عندما ذكر فيها اسمه ،أنت ترتفع بقدر مايدوي ذكر الله
"ولتنظر نفس ماقدمت لغد "
ما أقربه، كأننا ننظر إليه أمام أعيننا فماذا أعددنا ؟؟
"ألهاكم التكاثر"
النفس مجبولة على حب الطمع والزيادة في كل أمر وكلما استجبنا لمطلوبها كلما شغلتنا عن جوهر وجودنا ، اعمل وساعد ولاتنتظر الشكر والهدايا فإن جزاء ربك أعظم
"هل جزاء الإحسان إلا الإحسان "
"بل الله فاعبد وكن من الشاكرين"
فكما أنه تعالى يشكر على النعم الدنيوية كذلك يشكر بالنعم الدينية ،بل نعم الدين هي النعم على الحقيقة
"يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأرجلهم بما كانوا يعملون "
لامجال في ذلك اليوم للإنكار فلنستعد بالعمل الصالح من الآن ,ويجب علينا تأملها واستحضارها في كل عمل نقوم به
 
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