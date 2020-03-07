بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

"كلا سنكتب مايقول "

انتبه لكلاماتك ،راقب حركاتك فهناك كتاب "لايغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها"

"من نطفة خلقه فقدره ،ثم السبيل يسره،ثم أماته فأقبره"

هذه قصتك، تأمل كم هي قصيرة ،قصيرة جدا

"ان ترفع ويذكر فيها اسمه "

بيوت من الطين والحجارة رفعها الله عندما ذكر فيها اسمه ،أنت ترتفع بقدر مايدوي ذكر الله

"ولتنظر نفس ماقدمت لغد "

ما أقربه، كأننا ننظر إليه أمام أعيننا فماذا أعددنا ؟؟

"ألهاكم التكاثر"

النفس مجبولة على حب الطمع والزيادة في كل أمر وكلما استجبنا لمطلوبها كلما شغلتنا عن جوهر وجودنا ، اعمل وساعد ولاتنتظر الشكر والهدايا فإن جزاء ربك أعظم

"هل جزاء الإحسان إلا الإحسان "

"بل الله فاعبد وكن من الشاكرين"

فكما أنه تعالى يشكر على النعم الدنيوية كذلك يشكر بالنعم الدينية ،بل نعم الدين هي النعم على الحقيقة

"يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأرجلهم بما كانوا يعملون "

لامجال في ذلك اليوم للإنكار فلنستعد بالعمل الصالح من الآن ,ويجب علينا تأملها واستحضارها في كل عمل نقوم به