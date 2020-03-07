جزاء الصَّبرِ على ما يحزنُ الإنسانَ

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

.إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

عجباً لأمر المؤمن وإن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له

لفَضِيلَةِ الشَّيخِ الْعَلَّامَةِ: عَبْدُالْعَزِيزِ بِنْ بَـاز (رَحِمُهُ اللَّهُ). لفَضِيلَةِ الشَّيخِ الْعَلَّامَةِ: عَبْدُالْعَزِيزِ بِنْ بَـاز (رَحِمُهُ اللَّهُ).

هل الصبر على ما يحزن الإنسان ويكدِّر من حياته يكون له أجر وثواب, والرفعة في الدرجاتِ؟نعم ، الصَّبر على المصائب قربةٌ إلى الله (جلَّ وعلا).الله يقول: "وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ *" (155-157) البقرة.ويقولُ سبحانه: ""(46) سورة الأنفال.ويقول (جلَّ وعلا) : "" (10) سورة الزُّمر.ويقول النَّبيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-: ().فإذا أصاب المرأة أو الرَّجل هموم أو غموم من دين أو من عداوة أحد أو من عداوة والديه أو من جيرانه وصبر ولم يفعل إلَّا الخير فله أجر عظيم، وهكذا إذا صبر على الأمراض والأحزان موت قريب كل ذلك فيه الخير العظيم والفضل الكبير.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ