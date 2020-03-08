

جزائرية الانتماءات.. فلسطينية النبضات..

فلسطينية الحمية والتضحيات والشجاعات..

جزائرية العادات والكلمات والصمت والحركات والصرخات..

جزائرية الإباء وفلسطينية الإخاء..



أيا فلسطين منبر الشرائع.. أيا بنية مقطوعة الشرايين والأصابع..أيا قلبا دام بأحمر فاقع.. أيا قدسا مهدم الصوامع.. أيا قبلة باكية الجوامع.. أيا أمنا أشعل بنار المدافع.. أيا بيتا زكي المضاجع..

فلسطين فخر العرب ماض ومضارع..



لا تبكي يا قدس ولا أنت يا غزة حتما هو آت آتْ يوم النصر والعزة..

لا تدمي يا رام الله ولا أنت يا طولكرم فربك هو الإله الأعظم الأكرم

لا تحزني بيت لحم ولا أريحة وابقي صامدة في حلتك المليحة

قومي طوباس ورفح وانفضي عنك الغبار فالفرج قادم يصحبه الفرح

قليقلية وجنين سيعود الى فلسطين جيش الفاتحين..

خان يونس وسلفيت مازال بنوك لاستقلالك في دفاع مستميت





فلسطين والجزائر..رصاصتان في بندقية.. وجهان لعملة عربية اسلامية

رغم البعد الجغرافي والاختلاف الثقافي الشعبان قلب صافي.. وأمل وافي.. وايمان بالحق شاف كافي..

المعتزلـــة (مريم ملياني)

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