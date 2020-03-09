ثلاثة أعمال لاتدخل الموازين ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
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محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ثلاثة أعمال لاتدخل الموازين يوم القيامة لعظمها
العفو عن الناس
قال تعالى "فمن عفا وأصلح فأجره على الله "
لم يحدد الأجر ،لعظمة هذا الفعل فاصفحوا وسامحوا طمعا في أجر لا حدود له ..
الصبر
قال الله تعالى "إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب"
الصيام
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا اجزي به
لم يحدد الأجر
وينادي مناد يوم البعث :
أين الذين أجرهم على الله ؟فيقبل الصابرون والصائمون والعافون عن الناس..
صوموا واصبروا واصفحوا
جعلنا الله وإياكم ووالدينا والمسلمين مما ينادى عليهم بهذا النداء..
كلنا راحلون ويبقى الأثر
 
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