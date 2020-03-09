بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ثلاثة أعمال لاتدخل الموازين يوم القيامة لعظمها

العفو عن الناس

قال تعالى

"فمن عفا وأصلح فأجره على الله "

لم يحدد الأجر ،لعظمة هذا الفعل فاصفحوا وسامحوا طمعا في أجر لا حدود له ..

الصبر

قال الله تعالى

"إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب"

الصيام

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا اجزي به

لم يحدد الأجر