بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل تريد أن تنال رحمة الله تعالى في الدنيا والآخرة؟

أطع الله تعالى وأطع رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنال رحمة الله تعالى ،وأما إن كنت غير مباليا بكل شيئ تفعله ،ولا تراقب الله في أفعالك وتصرفاتك وأقوالك،وتعرض عن طاعة خير البشر صلى الله عليه وسلم ،فلا تحلم بنيل رحمة الله تعالى ،فانتبه

قال تعالى "وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون"

"كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب"

التقوى

سبب لتكفير السيئات.. ورفع الدرجات والفوز بالجنات

"ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجر "