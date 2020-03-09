هل تريد أن تنال رحمة الله؟ ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,851
النقاط
1,371
العمر
31
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل تريد أن تنال رحمة الله تعالى في الدنيا والآخرة؟
أطع الله تعالى وأطع رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنال رحمة الله تعالى ،وأما إن كنت غير مباليا بكل شيئ تفعله ،ولا تراقب الله في أفعالك وتصرفاتك وأقوالك،وتعرض عن طاعة خير البشر صلى الله عليه وسلم ،فلا تحلم بنيل رحمة الله تعالى ،فانتبه
قال تعالى "وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون"
"كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب"
التقوى
سبب لتكفير السيئات.. ورفع الدرجات والفوز بالجنات
"ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجر "
 
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