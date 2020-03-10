"إني قريب" ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,860
النقاط
1,371
العمر
31
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لايتركك الله في منتصف الطريق كما يفعل الآخرون، هو ينظر إليك من حيث لاتراه ،يسيرك بحكمته التي قد ترضيك أحيانا ،حتى تدرك بعد حين أنها الفعل الصائب، الله لايبتعد عنك وعن صوتك ،ومهما ابتعدت عنه يظل مناديا لك "إني قريب"
وقفة عند سورة الضحى
"ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى"
حينما كنت يتيما آواك، وخينما كنت ضالا هداك ،وحينما كنت فقيرا أغناك ،هم يقولون لك أن ربك هجرك ولكن أذكر لهم من
كان لك في أوقات شدتك قل لهم عمن أواك وهداك وأغناك يارسول الله ..
وأنت يامن تقرأ، قل لهم كم مرة بت تبكي وجبرك، كم مرة ظننت أنها نهايتك فجعلها بدايتك ،قل لهم كم مرة أطعمك ،وكم مرة ظننت أن قلبك سينفجر من ثقل الحياة فصبرك، أنظر إلى آثار رحمة ربك ،لاتكن كفورا لأنه منع عنك مطلبك مرة.،إن منع مرة فقد أعطاك مرات عديدة ،رب العالمين لم يهحر رسوله صلى الله عليه وسلم ،ولا يهجر عباده ،ولايتركهم.
 
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