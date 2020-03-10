بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لايتركك الله في منتصف الطريق كما يفعل الآخرون، هو ينظر إليك من حيث لاتراه ،يسيرك بحكمته التي قد ترضيك أحيانا ،حتى تدرك بعد حين أنها الفعل الصائب، الله لايبتعد عنك وعن صوتك ،ومهما ابتعدت عنه يظل مناديا لك "إني قريب"

وقفة عند سورة الضحى

"ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى"

حينما كنت يتيما آواك، وخينما كنت ضالا هداك ،وحينما كنت فقيرا أغناك ،هم يقولون لك أن ربك هجرك ولكن أذكر لهم من

كان لك في أوقات شدتك قل لهم عمن أواك وهداك وأغناك يارسول الله ..

وأنت يامن تقرأ، قل لهم كم مرة بت تبكي وجبرك، كم مرة ظننت أنها نهايتك فجعلها بدايتك ،قل لهم كم مرة أطعمك ،وكم مرة ظننت أن قلبك سينفجر من ثقل الحياة فصبرك، أنظر إلى آثار رحمة ربك ،لاتكن كفورا لأنه منع عنك مطلبك مرة.،إن منع مرة فقد أعطاك مرات عديدة ،رب العالمين لم يهحر رسوله صلى الله عليه وسلم ،ولا يهجر عباده ،ولايتركهم.