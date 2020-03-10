السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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أتعرف ما معنى أخوك؟

أخوك : هو زينةً في الرّخاء، وعون في البلاء، ومساعدٌ على ردع الأعداء

أخوك : هو القوّة التي جعلها الله لسيّدنا موسى عليه السلام حينما

قال له:

"

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَ نَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا

أَنْتُمَا وَ مَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ

(35)

"

سورة القصص

، أخوك : هو القوّة التي طلبها سيدنا

موسى عليه السلام من ربّه :

"

وَ اجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي(29)هَارُونَ أَخِي(30)

اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي(31)

" سورة طه

، أخوك : هو أبوك إذا كان كبيرًا، وابنك إذا كان صغيرًا

أخوك : هو الذي لا تستطيع استبداله بآخر على مرّ الزمان وتقلّب الأيّام

أخوك : هو سندك وسند ابنائك من بعدك ومُعينهم ومٌرشدهم وسلاحهم وأبوهم

أخوك بسمَةٌ خرجت من رحم أمّك يوما كما خرجت بسمتك، أخوك هو : يدك الثانية

وعينك التي تُبصر بها، وعقلك إذا أردتَ أن تُفكّر، أخوك : هو أنت، نعم: أنت أخوك

وأخوك أنت،

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وَ لَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ

بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(69)

" سورة يوسف



فاحذر أن تفرقكما العجوز الشمطاء الفانية وهي الدنيا الغدّارة.

اللّهم لا تحرمنا من إخواننا وأخواتنا يا ربّ

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