البشير البشير
:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
- إنضم
- 2 أوت 2019
- المشاركات
- 2,288
- النقاط
- 611
- محل الإقامة
- الاغواط
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
****************
**************
أتعرف ما معنى أخوك؟
أخوك : هو زينةً في الرّخاء، وعون في البلاء، ومساعدٌ على ردع الأعداء
أخوك : هو القوّة التي جعلها الله لسيّدنا موسى عليه السلام حينما
قال له: "قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَ نَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا
أَنْتُمَا وَ مَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ (35)"سورة القصص، أخوك : هو القوّة التي طلبها سيدنا
موسى عليه السلام من ربّه : " وَ اجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي(29)هَارُونَ أَخِي(30)
اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي(31)" سورة طه، أخوك : هو أبوك إذا كان كبيرًا، وابنك إذا كان صغيرًا
أخوك : هو الذي لا تستطيع استبداله بآخر على مرّ الزمان وتقلّب الأيّام
أخوك : هو سندك وسند ابنائك من بعدك ومُعينهم ومٌرشدهم وسلاحهم وأبوهم
أخوك بسمَةٌ خرجت من رحم أمّك يوما كما خرجت بسمتك، أخوك هو : يدك الثانية
وعينك التي تُبصر بها، وعقلك إذا أردتَ أن تُفكّر، أخوك : هو أنت، نعم: أنت أخوك
وأخوك أنت، " وَ لَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(69) " سورة يوسف
فاحذر أن تفرقكما العجوز الشمطاء الفانية وهي الدنيا الغدّارة.
اللّهم لا تحرمنا من إخواننا وأخواتنا يا ربّ
*********************************
*****
في أمان الله
****************
**************
أتعرف ما معنى أخوك؟
أخوك : هو زينةً في الرّخاء، وعون في البلاء، ومساعدٌ على ردع الأعداء
أخوك : هو القوّة التي جعلها الله لسيّدنا موسى عليه السلام حينما
قال له: "قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَ نَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا
أَنْتُمَا وَ مَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ (35)"سورة القصص، أخوك : هو القوّة التي طلبها سيدنا
موسى عليه السلام من ربّه : " وَ اجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي(29)هَارُونَ أَخِي(30)
اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي(31)" سورة طه، أخوك : هو أبوك إذا كان كبيرًا، وابنك إذا كان صغيرًا
أخوك : هو الذي لا تستطيع استبداله بآخر على مرّ الزمان وتقلّب الأيّام
أخوك : هو سندك وسند ابنائك من بعدك ومُعينهم ومٌرشدهم وسلاحهم وأبوهم
أخوك بسمَةٌ خرجت من رحم أمّك يوما كما خرجت بسمتك، أخوك هو : يدك الثانية
وعينك التي تُبصر بها، وعقلك إذا أردتَ أن تُفكّر، أخوك : هو أنت، نعم: أنت أخوك
وأخوك أنت، " وَ لَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(69) " سورة يوسف
فاحذر أن تفرقكما العجوز الشمطاء الفانية وهي الدنيا الغدّارة.
اللّهم لا تحرمنا من إخواننا وأخواتنا يا ربّ
*********************************
*****
في أمان الله