&& عوالم ثلاث && وخياران && وجواز سفر واحد &&

[[ العالم الأوّل ]]

عالم لا حدود فيه ولا قيود إلا ما نبع من الذّات – بقناعات شخصية – وضوابط أخلاقية..

قد يهتدي إليها بنفسه.. وقد يحتاج من يهديه إليها..

لساكنة هذا العالم أن يعملوا ما يشاؤون.. من فعل وقول..

-ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.. -

تعدّد مطلق للاختيارات..

وتنوع كثير للمخلوقات المرافقة لوجودك.. المسخّرة لك.

تعدّد في الخير والشرّ.. بإمكان الفرد أن يفعل ما يشاء في نفسه وغيره من بني جنسه وسائر الكائنات..

يُغيّر الخَلْقْ.. ويخرق الفطرة..

ويقلب الموازين..

قد يظلمُ أو يُظلم.. /

قد يكون الفريسة وقد يكون المستذئب..

ويسفك الدّم وينتهك العِرض ...

قد ينفذ من أقطار عالمه– إ استطاع –

بحثا عن شيء ما..

إشباعا لفضوله الذي لا ينتهي وحبه للاستكشاف وتجربة كلّ شيء..

لهُ أن يؤمن بوجود إله أو يكفر،

أو يُلحد..

أو يُؤلّه نفسه إن شاء..،

أو غيره..

عالم يكون فيه مُطلق اليد والفكر واللسان...

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ما رأيكم رواد مُتصفّحي؟

هل راق لكم وأعجبكم هذا العالم؟

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