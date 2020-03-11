&& عوالم ثلاث && وخياران && وجواز سفر واحد &&

أمير جزائري حر
:: عضو مُتميز ::
تحية طيبة لأهل اللمة الطيبين.. /
تخيّلوا... / وتأمّلوا..
عوالم ثلاث؛ لكنها متناقضة.. متعاكسة..
سأتناول كل منها في مداخلة مستقلة..
ولينظر كل منكم ما يختار.. وفي أيّها يُناسبه التواجد والعيش.. والاستمرار...
اعتبروها كواكبا.. أو مجرّات في مكان ما..
بعييييد..
بعد حين.. /
تخيّلوا... / وتأمّلوا..
عوالم ثلاث؛ لكنها متناقضة.. متعاكسة..
سأتناول كل منها في مداخلة مستقلة..
ولينظر كل منكم ما يختار.. وفي أيّها يُناسبه التواجد والعيش.. والاستمرار...
اعتبروها كواكبا.. أو مجرّات في مكان ما..
بعييييد..
بعد حين.. /