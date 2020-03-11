&& عوالم ثلاث && وخياران && وجواز سفر واحد &&

أمير جزائري حر

أمير جزائري حر

:: عضو مُتميز ::
إنضم
4 جوان 2015
المشاركات
1,096
النقاط
71
الجنس
ذكر
تحية طيبة لأهل اللمة الطيبين.. /:)

تخيّلوا... / وتأمّلوا..:unsure:

عوالم ثلاث؛ لكنها متناقضة.. متعاكسة..

سأتناول كل منها في مداخلة مستقلة..

ولينظر كل منكم ما يختار.. وفي أيّها يُناسبه التواجد والعيش.. والاستمرار...

اعتبروها كواكبا.. أو مجرّات في مكان ما..

بعييييد..

بعد حين.. /
 
أمير جزائري حر

أمير جزائري حر

:: عضو مُتميز ::
إنضم
4 جوان 2015
المشاركات
1,096
النقاط
71
الجنس
ذكر
اربطوا أحزمتكم..:cool:


[[ العالم الأوّل ]]



عالم لا حدود فيه ولا قيود إلا ما نبع من الذّات – بقناعات شخصية – وضوابط أخلاقية..
قد يهتدي إليها بنفسه.. وقد يحتاج من يهديه إليها..

لساكنة هذا العالم أن يعملوا ما يشاؤون.. من فعل وقول..
-ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.. -

تعدّد مطلق للاختيارات..
وتنوع كثير للمخلوقات المرافقة لوجودك.. المسخّرة لك.

تعدّد في الخير والشرّ.. بإمكان الفرد أن يفعل ما يشاء في نفسه وغيره من بني جنسه وسائر الكائنات..
يُغيّر الخَلْقْ.. ويخرق الفطرة..
ويقلب الموازين..

قد يظلمُ أو يُظلم.. /
قد يكون الفريسة وقد يكون المستذئب..
ويسفك الدّم وينتهك العِرض ...

قد ينفذ من أقطار عالمه– إ استطاع –
بحثا عن شيء ما..:unsure:

إشباعا لفضوله الذي لا ينتهي وحبه للاستكشاف وتجربة كلّ شيء..;):LOL:

لهُ أن يؤمن بوجود إله أو يكفر،
أو يُلحد..
أو يُؤلّه نفسه إن شاء..،
أو غيره..

عالم يكون فيه مُطلق اليد والفكر واللسان...

....


ما رأيكم رواد مُتصفّحي؟
هل راق لكم وأعجبكم هذا العالم؟

...

نلتقي في مداخلة تالية لنتكلّم عن عالمٍ ثانٍ.. إن كان هذا لا يروق لكم؟
 
أمير جزائري حر

أمير جزائري حر

:: عضو مُتميز ::
إنضم
4 جوان 2015
المشاركات
1,096
النقاط
71
الجنس
ذكر
استعدّوا لنلقي نظرة [عن كثب ]
على...

[[ العالم الثاني ]]



عالم محدود الاختيارات..
إلى أضيق حدود قد تتصورونها..

لا اختيار..

كُلّهُ قيود..

ولا تعدّد ولا تنوع،
بل هو الإكراهُ...
والإجبار...
والأُحاديّة التامّة.. أو تكاد..

والنّمطية والتكرار والملل..
في كلّ مظاهر ذلك الوجود..

وبجواره تبدو الأنظمة الدكتاتورية في دنيانا هذه جنة...
رغم كل ما فيها من تجبّر وتسلط وظلم..

بيئة هذا العالم أو [طبيعته] قاحلة..
مُعادية..
لا ظِلَّ فيها..
ولا نبات ولا شجر إلا شجرة واحدة [كريهة الطعم والرّيح] مخيفة المنظر..
ولا أنهار.. ولا أمطار..

سيكون كوكب الزهرة الملتهب أرحم منه...

طعامٌ واحد.. وشراب واحد...
أو اثنان – في أحسن تقدير –
كلاهما أسوء من الآخر...

ولا أصحاب ولا أحباب ولا أهل..
فقط عُمّالٌ...
أو حرسٌ غلاظ شِداد..
يقومون على [رعاية] سكانه...
يسومونهم الهوان صبحا وعشيا..
وتبدو سجون الدنيا مقارنة به جنة نعيم..

من يستطيع العيش في [عالم] كهذا؟

خبروني..
 
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