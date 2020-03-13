واش كاين؟ان شاء الله خير

سلام الله على احبتي وابنائي وبناتي في هذا الصرح الغالي الذي كلما ابتعدنا على شاطئه ردتنا امواج الود والشوق اليه:المهم عندي ايام وانا ندور هنا تقريبا الكل غايب ههه

بصراحة خفت شوي وخاصة بعد ما اخذنا عطلة فجائية هههه وقالونا كل واحد يلزم بيتو ....الي حبيت نقولو هو راني في بيتي في والواقع وفي بيتي الثاني الافتراضي

هو في حجر صحي على هذا المنتدى ولا واش كاين؟؟؟ راني مديار حساب لكمامة ولوازم التطهير هههه ولا؟؟؟ مندريش الكتابة مهيش معقمة هههه فهمونا ربي ينوركم

ولي راه خايف يقول كيفي (الحاجة لي هي اكبر من الموت هي الخوف منو) تحياتي ودوام الصحة والعافية للجميع