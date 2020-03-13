& سننتصرُ على كورونا &

أمير جزائري حر

أمير جزائري حر

:: عضو مُتميز ::
إنضم
4 جوان 2015
المشاركات
1,113
النقاط
71
الجنس
ذكر
سننتصر على كورونا...
قصيدة على بحر الوافر

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سَتَنْتَصِرُ الحَيَاةُ كَمَا عَهِدْنَا && عَلَى فَيْرُوسِ كُورُونَا الأَثِيمِ

وَتَسْطَعُ شَمْسُنَا بَعدَ الشُّحُوبِ && ويُدرَجُ مَا بَلَوْناَ فِي القَدِيمِ

قَهَرْنَا قَبْلَهُ كَمْ مِنْ وَبَاءٍ && فَإِنَّا مِنْ بَنِي خَلْقٍ كَرِيمِ

لَهُ سَجَدَ المَلائِكُ طَائِعِينَ && تَسَيَّدَ كُلَّ مَا تَحْتَ الأَدِيمِ

سَنَذْكُرُ مَا اعترانا من ندوبٍ &&ومِنْ عَنَتٍ وَمِنْ لَيلٍ بهِيمِ

وَنَمْضِي للأمَامِ ولا نُبَالِي && بما عِشنَاهُ مِنْ خَطْبٍ أليمِ



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