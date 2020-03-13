& سننتصرُ على كورونا &

أمير جزائري حر
:: عضو مُتميز ::
سننتصر على كورونا...
قصيدة على بحر الوافر
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سَتَنْتَصِرُ الحَيَاةُ كَمَا عَهِدْنَا && عَلَى فَيْرُوسِ كُورُونَا الأَثِيمِ
وَتَسْطَعُ شَمْسُنَا بَعدَ الشُّحُوبِ && ويُدرَجُ مَا بَلَوْناَ فِي القَدِيمِ
قَهَرْنَا قَبْلَهُ كَمْ مِنْ وَبَاءٍ && فَإِنَّا مِنْ بَنِي خَلْقٍ كَرِيمِ
لَهُ سَجَدَ المَلائِكُ طَائِعِينَ && تَسَيَّدَ كُلَّ مَا تَحْتَ الأَدِيمِ
سَنَذْكُرُ مَا اعترانا من ندوبٍ &&ومِنْ عَنَتٍ وَمِنْ لَيلٍ بهِيمِ
وَنَمْضِي للأمَامِ ولا نُبَالِي && بما عِشنَاهُ مِنْ خَطْبٍ أليمِ
//
قصيدة على بحر الوافر
...
....
سَتَنْتَصِرُ الحَيَاةُ كَمَا عَهِدْنَا && عَلَى فَيْرُوسِ كُورُونَا الأَثِيمِ
وَتَسْطَعُ شَمْسُنَا بَعدَ الشُّحُوبِ && ويُدرَجُ مَا بَلَوْناَ فِي القَدِيمِ
قَهَرْنَا قَبْلَهُ كَمْ مِنْ وَبَاءٍ && فَإِنَّا مِنْ بَنِي خَلْقٍ كَرِيمِ
لَهُ سَجَدَ المَلائِكُ طَائِعِينَ && تَسَيَّدَ كُلَّ مَا تَحْتَ الأَدِيمِ
سَنَذْكُرُ مَا اعترانا من ندوبٍ &&ومِنْ عَنَتٍ وَمِنْ لَيلٍ بهِيمِ
وَنَمْضِي للأمَامِ ولا نُبَالِي && بما عِشنَاهُ مِنْ خَطْبٍ أليمِ
//
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