صور " أزهار من مناديل ورقية "

البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
2,332
النقاط
611
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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الفنانة ماريان إريكسن سكوت هانسن تعمل على تصميم أزهارًا من المناديل الورقية.
يتمّ جمع الأوراق الرفيعة من كل الألوان وتشذيبها لتشكيل بتلّات وأوراق
لها جودة أثيرية مبهرة.

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في أمان الله
 
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