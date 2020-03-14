صور " أزهار من مناديل ورقية "

البشير البشير
:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
- إنضم
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- 2,332
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- الاغواط
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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الفنانة ماريان إريكسن سكوت هانسن تعمل على تصميم أزهارًا من المناديل الورقية.
يتمّ جمع الأوراق الرفيعة من كل الألوان وتشذيبها لتشكيل بتلّات وأوراق
لها جودة أثيرية مبهرة.
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في أمان الله
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الفنانة ماريان إريكسن سكوت هانسن تعمل على تصميم أزهارًا من المناديل الورقية.
يتمّ جمع الأوراق الرفيعة من كل الألوان وتشذيبها لتشكيل بتلّات وأوراق
لها جودة أثيرية مبهرة.
***********************
****
في أمان الله