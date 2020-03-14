صور " أزهار من مناديل ورقية "

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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الفنانة ماريان إريكسن سكوت هانسن تعمل على تصميم أزهارًا من المناديل الورقية.

يتمّ جمع الأوراق الرفيعة من كل الألوان وتشذيبها لتشكيل بتلّات وأوراق

لها جودة أثيرية مبهرة.

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