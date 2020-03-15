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المؤذن أسامة الأخضر * يبكي متأثراً * بعد رفع أذان صلاة العشاء من المسجد النبوي
كاتب الموضوع
ناصر dz
تاريخ النشر
منذ 10 دقيقة
ناصر dz
:: عضو بارز ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
5,762
النقاط
1,106
الجنس
ذكر
منذ 10 دقيقة
#1
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