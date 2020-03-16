أذكار الصباح بطريقة ابداعية , ومسموعة ايضا

السلام عليكم , اقدم لكم صفحة اذكار الصباح بطريقة ابداعية وعداد جميل جدا , ويحتوي على امكانية سماع الاذكار

عداد تنازلي بجانب كل ذكر , للذكر بالعدد الصحيح بسهولة

قارئ صوتي للأذكار, عن طريق الضغط على الذكر المراد سماعه

امكانية تفعيل الهزرز عند الضغط على الذكر

يتم تعيين لون مخصص للأذكار التي تم الإنتهاء منها , مع إمكانية تفعيل خيار إخفاء الأذكار التي تم الإنتهاء منها

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