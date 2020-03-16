ترامب: مرحلة تطوير لقاحات فيروس كورونا بدأت والنتائج واعدة

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن مرحلة تطوير اللقاحات لفيروس كورونا المستجد بدأت والنتائج واعة، وذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده منذ قليل.















وأفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، أن أول تجربة لقاح ضد فيروس كورونا تجرى الآن فى أمريكا، وأوضح تقرير لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية أنه سيتم اليوم الاثنين، تسليم الجرعة الأولى المحتملة من اللقاح المطور لعلاج فيروس كورونا، فى تجربة سريرية لمحاولة إيجاد حل لهذه الفاشية.













وصرح مسئول حكومي وفقا لتقرير جريدة "نيويورك تايمز"، أن الجرعة الأولى التي سيتم تسليمها يوم الاثنين، في تجربة سريرية للقاح محتمل COVID-19، سيتم تجرتها على أول مشارك فى التجربة.











وسيبدأ الاختبار مع 45 متطوعًا شابًا وصحيًا بجرعات مختلفة من اللقاح الذى تم تطويره بالتعاون مع المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية NIH وشرطة تطوير العقاقير الأمريكية Moderna Inc ، والهدف من هذا هو التحقق من أن اللقاحات لا تظهر أى آثار جانبية مقلقة، مما يمهد الطريق لاختبارات أكبر.