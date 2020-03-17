كتاب شيق ورائع بعنوان الأب الغني والأب الفقير

أحمدوا

أحمدوا

:: عضو منتسِب ::
إنضم
19 فيفري 2009
المشاركات
61
النقاط
503
العمر
37
السلام عليكم ورحمة الله. جبتلكم كتاب رائع وشيق جدا للكاتب الشهير روبرت كيوساكي بعنوان الأب الفقير والأب الغني يتكلم عن اسرار المال والفرق بين الأثرياء والفقراء وكيف تحقق الثراء اهم ما تقرأ..
من هنا:https://***********/lZV7GsQz

طريقة التحميل
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