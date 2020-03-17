كتاب شيق ورائع بعنوان الأب الغني والأب الفقير

أحمدوا
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 19 فيفري 2009
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السلام عليكم ورحمة الله. جبتلكم كتاب رائع وشيق جدا للكاتب الشهير روبرت كيوساكي بعنوان الأب الفقير والأب الغني يتكلم عن اسرار المال والفرق بين الأثرياء والفقراء وكيف تحقق الثراء اهم ما تقرأ..
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طريقة التحميل
بعدما تضغط على الرابط
تفعل مربع الكابشا وتضغط
click here to continu
تنتظر حتى ينتهي العد
تضغط SKIP AD تظهر لك صفحة التحميل