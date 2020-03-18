kacimo samy
متجر باي زاد للخدمات الالكترونية "payzad"
وسيط معتمد
- إنضم
- 12 ماي 2018
- المشاركات
- 3,046
- النقاط
- 691
- محل الإقامة
- في ارض ربي
- الجنس
- ذكر
متوفر 500 دولار PAYONEER/ بايبال للبيع مقابل CCP ب183
مبلغ كلي.183
اقل مبلغ للحجز هو 200 دولار للبنك بايونير
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- في حال طلب رصيد بايبال بالعمولة على شاري
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
- مدة الحجز 12 ساعة فقط
- ممنوع ردود جانبية
- ثابت المبلغ
يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي أي يدعم خاصية (CARD TO CARD)
- إن لم تستقبلو من قبل فلا داعي للحجز
- الدفع حتى اتأكد انا و ذالك عن طريق البريد او الموقع على 00
مبلغ كلي.183
اقل مبلغ للحجز هو 200 دولار للبنك بايونير
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- في حال طلب رصيد بايبال بالعمولة على شاري
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
- مدة الحجز 12 ساعة فقط
- ممنوع ردود جانبية
- ثابت المبلغ
يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي أي يدعم خاصية (CARD TO CARD)
- إن لم تستقبلو من قبل فلا داعي للحجز
- الدفع حتى اتأكد انا و ذالك عن طريق البريد او الموقع على 00
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