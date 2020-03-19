القط البطل هههههه !؟

Golden Man
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 13 جانفي 2008
- المشاركات
- 833
- النقاط
- 551
- محل الإقامة
- أرض الله الواسعة
- الجنس
- ذكر
أعرف أن العنوان غريب بعض الشئ ههههه
ولـــــكن
هاته _حــادثة وعبرة !!!؟
ام تركت طفلها في سريره ورجعت لتجده خارج السرير مع القط.. رجعت لتسجيلات المراقبة لتعرف كيفية خروج الطفل من سريره ؟
لتتفاجأ بأن الطفل نزل من سريره لوحده و كان في طريقه للدرج و ربما لحتفه لولا سرعة بديهة و ردة فعل القط البطل الذي انقذ حياته.
القطط ابطال لا يحبون الأضواء
ولـــــكن
هاته _حــادثة وعبرة !!!؟
ام تركت طفلها في سريره ورجعت لتجده خارج السرير مع القط.. رجعت لتسجيلات المراقبة لتعرف كيفية خروج الطفل من سريره ؟
لتتفاجأ بأن الطفل نزل من سريره لوحده و كان في طريقه للدرج و ربما لحتفه لولا سرعة بديهة و ردة فعل القط البطل الذي انقذ حياته.
القطط ابطال لا يحبون الأضواء