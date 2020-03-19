القط البطل هههههه !؟

Golden Man

Golden Man

:: عضو مُتميز ::
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
833
النقاط
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محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
أعرف أن العنوان غريب بعض الشئ ههههه
ولـــــكن
هاته _حــادثة وعبرة !!!؟
ام تركت طفلها في سريره ورجعت لتجده خارج السرير مع القط.. رجعت لتسجيلات المراقبة لتعرف كيفية خروج الطفل من سريره ؟
لتتفاجأ بأن الطفل نزل من سريره لوحده و كان في طريقه للدرج و ربما لحتفه لولا سرعة بديهة و ردة فعل القط البطل الذي انقذ حياته.
القطط ابطال لا يحبون الأضواء 😁

 
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