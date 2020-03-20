السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





إخوتي الأكارم أدعوا الله في البداية أن يرفع عنا هذا البلاء وأن يبعث الدواء لهذا الداء أن يشفي المرضى ويرحم أطفالنا وشيوخنا ندعوا الله أن ينظر لنا بعين الرحمة ويغفر لنا ويردنا اليه ردا جميلا .....

النشرة المحلية....مراسلون اللمة

نظرا لوضعنا الراهن وحالة البلاد لنا أحباب في اللمة يسكنون في ولايات عديدة لا نعرف أخبار تلك الولاية بينما يوجد عضو آخر من نفس الولاية نقله أخبار ما يحدث يجعلنا نطمئن على سلامة الأعضاء ونعرف أخبار المرض ومدى انتشاره ...أيضا لربما فيديوهات حصرية من عين المكان أو صورة لربما أحدكم يزور مستشفى لسبب ما وينقل لنا ما يحدث الأجواء وغيرها

انقلوا لنا الاقاويل وما يحدث ....وقائع وتخوفات ...نوع معين من المنظفات والأقنعة ...

عينتكم مراسلون مثلا الأخ @الامين محمد ممثلا لولاية تيارت ينقل لنا ما يخصها

الاخ @sami44 ....مراسل ولاية عين دفلى

الأخت @سكون الفجر ...مراسلة خارجية لدولة فلسطين الغالية

والكثيرون لا اعرف حقيقة ولاياتهم لهذا لهم حرية نقل الاخبار مع ذكر إسم الولاية



سأعين نفسي مراسلة للعاصمة ونواحيها

ولسنا وحدنا كثيرون من نفس المكان



اتمنى تفاعلكم مع الموضوع ودعم الموضوع بصور حية واخبار في حينها



شكرا للجميع الله يستركم ويسترنا