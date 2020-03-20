خطبتا الجمعة الحزينة

مما لا شكّ فيه أن هذه الجمعة الحزينة التي مررنا بها اليوم
هي أول جمعة تُغلق فيها المساجد
ولا تُقام فيها صلاة الجمعة
هذا الأمر المحزن الذي ألمّ بالمسلمين في كل بقاع العالم
جعلنا نعرف قيمة ما كان لدينا من النعم
سابقا كنت أقولّ:
الله لا يحرمني من سماع صوت الأذان
أما اليوم وبعد قرار إغلاق المساجد إلا للأذان ما عدا الحرمين الشريفين
صرت أقول:
الله لا يحرمنا من سماع إقامة الصلوات
أسأل الله العلي العظيم ألا يحجب عنّا هذه النعم بسبب ذنوبنا
وأن يردّنا إليه ردّا جميلا
وأن تنتهي هذه الأزمة التي عصفت بنا وبدور العبادة على خير وسلام
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هذه خطبة الجمعة اليوم 25 رجب 1441هـ من المسجد الحرام بمكة المكرمة
وهي للشيخ د.أسامة خيّاط:
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وهذه خطبة الجمعة اليوم 25 رجب 1441هـ من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة
وهي للشيخ د.أحمد بن حميد:
نسأل الله أن يرفع عنّا البلاء
وأن يُعيد إلى مساجدنا أصوات الصلوات والدعاء
إنه ولي ذلك والقادر عليه