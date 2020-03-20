عساك بخير ربي يسعد ايامك💖💚💜

sami44
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 10 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 12,424
- النقاط
- 1,451
- محل الإقامة
- فالفيراج
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمه الله
اليوم 20 مارس يوافق يوم ميلاد عضوه من اعضاء اللمه المميزين
غابت عنا لاسباب مجهوله ان شاء الله تكون بخير
دعواتكم لها بالصحه والعافيه ووطول العمر في طاعه الله
@كلي امل
عضو متألق :: · من عالمي الخاص
إنضم 17 أوت 2016
آخر نشاط 27 فيفري 2020
عيد ميلاد سعيد وعمر مديد عقبال 100 سنه
يسر الله امورك وفتح طريقك ووسدد خطاك
الله يرزقك ما تتمتين من حيث لا تحتسبين
عساك بخير ربي يحفضك انت والعائلة الكريمه
كان الله معك ورزقك راحة البال