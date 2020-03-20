عساك بخير ربي يسعد ايامك💖💚💜

sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
12,424
النقاط
1,451
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر

السلام عليكم ورحمه الله

اليوم 20 مارس يوافق يوم ميلاد عضوه من اعضاء اللمه المميزين
غابت عنا لاسباب مجهوله ان شاء الله تكون بخير

دعواتكم لها بالصحه والعافيه ووطول العمر في طاعه الله

@❤كلي امل❤
عضو متألق :: · من عالمي الخاص
إنضم 17 أوت 2016
آخر نشاط 27 فيفري 2020

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عيد ميلاد سعيد وعمر مديد عقبال 100 سنه
يسر الله امورك وفتح طريقك ووسدد خطاك
الله يرزقك ما تتمتين من حيث لا تحتسبين

عساك بخير ربي يحفضك انت والعائلة الكريمه

كان الله معك ورزقك راحة البال
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ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
9,016
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2,151
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
السلام علبكم
عيد سعيد وكل عام وانت بخير والى الله أقرب ...الله يحقق أمانيك ويبلغك أهدافك وان شاء الله كل سنة من حياتك أحلى من سابقتها
بارك الله فيك أخي سامي
 
اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,905
النقاط
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العمر
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Algerie
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
توحشناك عبير ان شاء تكوني بخير عيد ميلاد سعيد وكل عام وانتي بالف خير يارب وان شاء الله عمر مديد في طاعة الله
 
Golden Man

Golden Man

:: عضو مُتميز ::
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
859
النقاط
551
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
قال sami44:

السلام عليكم ورحمه الله

اليوم 20 مارس يوافق يوم ميلاد عضوه من اعضاء اللمه المميزين
غابت عنا لاسباب مجهوله ان شاء الله تكون بخير

دعواتكم لها بالصحه والعافيه ووطول العمر في طاعه الله

@❤كلي امل❤
عضو متألق :: · من عالمي الخاص
إنضم 17 أوت 2016
آخر نشاط 27 فيفري 2020

مشاهدة المرفق 122860

عيد ميلاد سعيد وعمر مديد عقبال 100 سنه
يسر الله امورك وفتح طريقك ووسدد خطاك
الله يرزقك ما تتمتين من حيث لا تحتسبين

عساك بخير ربي يحفضك انت والعائلة الكريمه

كان الله معك ورزقك راحة البال
مشاهدة المرفق 122861
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فعلا اخت متميزة
ودكرى اكثر تميز
ولكنك اكثرهم تميز بتدكرك "كما تقول نانّا''يا السبع هههههههههه

...
في الخير إن شاء الله .. عمر مديد في طاعة الله .
 
خووخه

خووخه

:: نجمة اللمة::
إنضم
14 أكتوبر 2014
المشاركات
1,577
النقاط
986
محل الإقامة
-
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم @sami44
دائما صاحب واجب
تتذكّر الغائبين وتسأل عن أحوالهم وتطمئن عليهم
واليوم تتذكّر أختا عزيزة علينا جميعا
.....
أُخيتي الحبيبة عبير
أطال الله عمرك على الطاعة والإيمان
ورزقك سعادة الدارين
.....
تقديري
 
Autumn leaves

Autumn leaves

:: مشرفة :: نجمة اللمة
منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفات
إنضم
19 جوان 2011
المشاركات
1,458
النقاط
1,171
محل الإقامة
yemen
الجنس
أنثى
طيب الله بالخيروالسعادة أيامك وأوقاتك أخيتي ..
وحقق الله آمالك ..
...
بوركت عل البادرة الطيبة @sami44
عرفناك سباقا للخير ..
جزيت خيرا ..
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
12,424
النقاط
1,451
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
كل الشكر والتقدير لكل من مر من هنا
نورتم الصفحه🌹🌹
لكم مثل ما دعوتم وزياده 🙏🙏
اسعد الله قلوبكم بكل خير
 
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