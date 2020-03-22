ماذا لو استمرت هذه الازمة إلى موسم الحج؟

احبتي الكرام سلام الله عليكم في كل مكان: موضوعي هذا عبّر عليه عنوانه فقط أضيف له مايلي: لا قدر الله واستمرت الازمة العالمية الى موسم الحج ,سيتم تأجيل الحج إلى غير شهره ؟أم سيٌلغى إلى السنة المقبلة؟ مع أني أعلم أن كل آت من عند الله فهوخير, والذي يجعلني ارى الحالة من زاوية أخرى وهي والله أعلم :أن الله أراد أن يريح الكرة الارضية منا ويعافها من أجلنا لأوضح: ( عدم وجود حركة بشرية يساوي الحد من تلوث الكرة الارضية ,والتقليل من الانبعاث الحراري وعودتنا الى قرون مضت بحيث تعود الفصول الى اصلها الخريف خريف

والشتاء شتاء والربيع مزهر ومثمر .هواء بلا غازات سامة حياة بلا اصوات ملوثة للآذان ,مؤذية للإنسان كل أفراد الاسرة في بيت واحد ويأكلون في وقت واحد ويرى بعضنا بعضا وترجع لمة الاسرة كما كانت من قبل رغما عنا و,,,,,,,,, أترك لكم المجال للإضافة دمتم في رعاية الله وحفظه