دار الموج الاخضر للنشر الميسر

فجر الياسمين
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 1 ديسمبر 2008
- المشاركات
- 34
- النقاط
- 3
إذا كنت ترغب في نشر أعمالك الأدبية أو أو حتى العلمية فانت في المكان الصحيح
ليس بالضرورة ان تجري وراء دور النشر التقليدية لتنشر كتابا او بحثا اكاديميا ، فمع التقدم التكنلوجي الذي احدث نقلة نوعية في عالم الرقميات أصبح من اليسير أن ترى كابك منشورا على اكبر المنصات العالمية بما أشهرها منصة امازون الغنية عن التعريف
نحن نوفر عليك الوقت والجهد والمال بتقديم خدمة النشر الورقي والالكتروني عبر المنصات العالمية لتصل الى كل بقاع الارض
دار الموج الاخضر للنشر الميَسر تقدم لك خدمة تنسيق كتابك وتصميم غلاف احترافي له ونشره عبر اكثر من منصة عالمية ، وحماية مؤلفك برقم رادك دولي خاص بك .
تعرف على نشاط الدار من خلال تصفح الموقع لمعرفة تفاصيل أكثر حول الموضوع
http://www.greenwavebook.services
email: wavegbooks@gmail.com
facebook :Green Wave
ليس بالضرورة ان تجري وراء دور النشر التقليدية لتنشر كتابا او بحثا اكاديميا ، فمع التقدم التكنلوجي الذي احدث نقلة نوعية في عالم الرقميات أصبح من اليسير أن ترى كابك منشورا على اكبر المنصات العالمية بما أشهرها منصة امازون الغنية عن التعريف
نحن نوفر عليك الوقت والجهد والمال بتقديم خدمة النشر الورقي والالكتروني عبر المنصات العالمية لتصل الى كل بقاع الارض
دار الموج الاخضر للنشر الميَسر تقدم لك خدمة تنسيق كتابك وتصميم غلاف احترافي له ونشره عبر اكثر من منصة عالمية ، وحماية مؤلفك برقم رادك دولي خاص بك .
تعرف على نشاط الدار من خلال تصفح الموقع لمعرفة تفاصيل أكثر حول الموضوع
http://www.greenwavebook.services
email: wavegbooks@gmail.com
facebook :Green Wave