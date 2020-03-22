معلومات عن الهيدوكسي كلوروكوين - لعلاج وباء الكورونا

تحية طيبة /



هذا الدواء الذي كثر الحديث عنه متداول على نطاق عالمي ..

ومعروف منذ ما لا يقل عن 20 سنة وتمّ استخدامه لعدة أمراض منها الملاريا..

كثر الكلام عنه في الولايات المتحدة وفرنسا ..

ووزير الصحة التونسي صرح بأنهم رخصوا بالعمل به في حالات معينة ..

أظنها حالات الإنعاش الأكثر خطورة ..

ريثما تتضح فعاليته ..

والبروتوكول الصحيح لاستخدامه ..

وهو كما يُقال متوفر في الدول العربية ورخيص الثمن ..

...



لكن أين الجزائر ووزير الصحة عندنا من كل هذا [الموال] ..

كأنهم في كوكب آخر ..



الأسماء التجارية لدواء الهيدروكسي كلوروكوين

Hydroxychloroquine

أولا: الاسم التجاري للكلوروكوين هو: