معلومات عن الهيدوكسي كلوروكوين - لعلاج وباء الكورونا

أمير جزائري حر
:: عضو مُتميز ::
تحية طيبة /
هذا الدواء الذي كثر الحديث عنه متداول على نطاق عالمي ..
ومعروف منذ ما لا يقل عن 20 سنة وتمّ استخدامه لعدة أمراض منها الملاريا..
كثر الكلام عنه في الولايات المتحدة وفرنسا ..
ووزير الصحة التونسي صرح بأنهم رخصوا بالعمل به في حالات معينة ..
أظنها حالات الإنعاش الأكثر خطورة ..
ريثما تتضح فعاليته ..
والبروتوكول الصحيح لاستخدامه ..
وهو كما يُقال متوفر في الدول العربية ورخيص الثمن ..
...
لكن أين الجزائر ووزير الصحة عندنا من كل هذا [الموال] ..
كأنهم في كوكب آخر ..
الأسماء التجارية لدواء الهيدروكسي كلوروكوين
Hydroxychloroquine
أولا: الاسم التجاري للكلوروكوين هو:
nivaquine 100 mg
وذكر المصدر الذي أدرجه أيضا هنا [رابط فيديو] بأن هناك أدوية أخرى أقل سُمّية من الكلوروكوين ومتوفرة أيضا في العالم العربي وهما بأسمائهما التجارية:
plaquenil 200 mg, dolquine 200 mg
/
وتستعمل تلك الأدوية مترافقة مع مضاد حيوي وهو:
azithromycine 250 mg أو azithromycine 500 mg
حسب ما يحدده الطبيب المعالج ..
/
وهذا رابط فيديو للدكتور الذي أعطى هذه المعلومات:
الفيديو ..
تحياتي /
هذا الدواء الذي كثر الحديث عنه متداول على نطاق عالمي ..
ومعروف منذ ما لا يقل عن 20 سنة وتمّ استخدامه لعدة أمراض منها الملاريا..
كثر الكلام عنه في الولايات المتحدة وفرنسا ..
ووزير الصحة التونسي صرح بأنهم رخصوا بالعمل به في حالات معينة ..
أظنها حالات الإنعاش الأكثر خطورة ..
ريثما تتضح فعاليته ..
والبروتوكول الصحيح لاستخدامه ..
وهو كما يُقال متوفر في الدول العربية ورخيص الثمن ..
...
لكن أين الجزائر ووزير الصحة عندنا من كل هذا [الموال] ..
كأنهم في كوكب آخر ..
الأسماء التجارية لدواء الهيدروكسي كلوروكوين
Hydroxychloroquine
أولا: الاسم التجاري للكلوروكوين هو:
nivaquine 100 mg
وذكر المصدر الذي أدرجه أيضا هنا [رابط فيديو] بأن هناك أدوية أخرى أقل سُمّية من الكلوروكوين ومتوفرة أيضا في العالم العربي وهما بأسمائهما التجارية:
plaquenil 200 mg, dolquine 200 mg
/
وتستعمل تلك الأدوية مترافقة مع مضاد حيوي وهو:
azithromycine 250 mg أو azithromycine 500 mg
حسب ما يحدده الطبيب المعالج ..
/
وهذا رابط فيديو للدكتور الذي أعطى هذه المعلومات:
الفيديو ..
تحياتي /