بيان من رئاسة الحكومة حول التدابير السارية المفعول بدأ من اليوم الأحد 22 مارس

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عاجل:المرسوم التنفيذي رقم 20 - 21 مارس 2020 بشأن تدابير منع ومكافحة انتشار الفيروس التاجي (COVID-19)الوزير الأول،المراسيم:المادة 1: الغرض من هذا المرسوم هو وضع تدابير للمسافة الاجتماعية تهدف إلى منع ومكافحة انتشار الفيروس التاجي (COVID-19)تهدف هذه التدابير ، على أساس استثنائي ، إلى الحد من الاتصال الجسدي بين المواطنين في الأماكن العامة وفي مكان العمل.المادة 02 - تسري الإجراءات التي يخضع لها هذا المرسوم على كامل التراب الوطني لمدة أربعة عشر (14) يوماً.يمكن رفعها أو تجديدها بنفس الأشكال ، إذا لزم الأمر.المادة 03 - يتم تعليق أنشطة نقل الركاب ، المذكورة أدناه ، للفترة المشار إليها في المادة 02 أعلاه:- خدمات النقل العام للركاب على الشبكة المحلية:- النقل البري على المواصلات: المدن والضواحي - بين جميع البلديات - بين الولايات ؛- النقل بالسكك الحديدية للركاب ؛- النقل الموجه: مترو ، ترام ، نقل كابل ؛- النقل بسيارات الأجرة الجماعيةنقل الأفراد مستبعد من هذا التدبيرالمادة 04 - مع عدم الإخلال بأحكام المادة 03 أعلاه ، الوزير المسؤول عن النقل والوالي المختص إقليميا مسؤول ، كل فيما يعنيه ، عن تنظيم نقل الأشخاص لضمان استمرارية الخدمة. الجمهور والحفاظ على الأنشطة الحيوية على المستوى:- الخدمات المستثناة من أحكام هذا القرار الواردة في المادة 07 أدناه ؛- المؤسسات والإدارات العامة ؛- الكيانات الاقتصادية والخدمات المالية.في أي حال ، يجب أن يتم تنظيم النقل في الامتثال الصارم للوصفات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا (COVID-19) الذي أصدرته خدمات الصحة العامة المختصة.المادة 05 - تكون مغلقة في المدن الكبرى ، خلال الفترة المشار إليها في المادة 02 أعلاه ، أماكن الشرب والمنشآت والمساحات للترفيه والتسلية والترفيه والمطاعم باستثناء تلك التي تضمن توصيل الطلبات للمنازل.يمكن تمديد تدبير الإغلاق إلى أنشطة أخرى وأماكن أخرى بأمر من الوالي المختص إقليمياً.المادة 06 - يحصل على إجازة استثنائية مدفوعة الأجر ، للفترة المنصوص عليها في المادة 02 أعلاه ، على الأقل 50٪ من موظفي كل مؤسسة وإدارة عامة.المادة 07 - الأفراد المشار إليهم أدناه مستبعدون من التدبير المنصوص عليه في المادة 06 أعلاه:- العاملين الصحيين بغض النظر عن صاحب العمل- الموظفون في المديرية العامة للأمن الوطني.- الموظفون في المديرية العامة للحماية المدنية.- موظفو المديرية العامة للجمارك ؛- العاملون في المديرية العامة لإدارة السجون.- العاملون في المديرية العامة للبث الوطني.- موظفو مراقبة الجودة ومنع الاحتيال ؛- العاملين تحت السلطة البيطرية ؛- العاملين تحت سلطة الصحة النباتية ؛- الموظفون المكلفون بمهام النظافة والتنظيف ؛- الموظفون المكلفون بمهام المراقبة والحراسة ؛كما يمكن استبعاده من التدبير المنصوص عليه في المادة 06 أعلاه ، بقرار من السلطة المختصة ، والأفراد الضروريين لاستمرارية الخدمات العامة الحيوية.المادة 08- تعتبر النساء الحوامل والنساء اللواتي يربين أطفالًا وكذلك الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والذين يعانون من نقاط ضعف طبية أولوية لإجازة استثنائية.المادة 09- يمكن للمؤسسات والإدارات العامة اتخاذ أي إجراء يشجع العمل عن بعد بما يتوافق مع القوانين واللوائح السارية.المادة 10- الوالي ذو الولاية القضائية الإقليمية يتخذ جميع الإجراءات التي تدخل في إطار منع ومكافحة انتشار الفيروس التاجي (COVID-19) ، بما في ذلك عن طريق الاستيلاء.المادة 11- يسري هذا القرار من يوم الأحد 22 مارس 2020 الساعة 01:00 صباحاً.المادة 12- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.