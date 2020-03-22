& شارك هنا بصورة أو كاريكاتير إيجابية عن وباء كورونا &

أخي الكريم @أمير جزائري حر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأسعد الله أوقاتك
حيّاك الله في منتدى الصور
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موضوعك جميل وإن كان صعبا بعض الشيء
فالكاريكاتيرات الإيجابية قليلة -في نظري-
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وجدت هذين الكاريكاتيرين
هما يُصوّران الواقع الحزين بصورة أشد حزنا
لا أعتبرهما إيجابيين
لكنني لم أشأ أن أدخل موضوعك ويدي خالية
ولك الحقّ في طلب حذفهما إن لم تجدهما مُناسبين لموضوعك:
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رفع الله هذا الوباء عن بلاد المسلمين
وغفر لنا تقصيرنا في حقّه
وردّنا إليه ردّا جميلا
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سلمت يمينك
تقديري
مشاركة مقبولة أختي الكريمة @خووخه
وخاصة الثانية .. جعلتني أبتسم ..
وهي معبرة.. عن واقع أليم ..
وفي الحقيقة كل تلك المآسي + ذلك المتفرج هي من معسكر واحد..
ومن جناية مخلوق واحد ..
بارك الله فيك وحقق أمانيك وحفظك بين أهلك ومحبيك..
/
مشاركة مقبولة أختي الكريمة @خووخه
وخاصة الثانية .. جعلتني أبتسم ..
وهي معبرة.. عن واقع أليم ..
وفي الحقيقة كل تلك المآسي + ذلك المتفرج هي من معسكر واحد..
ومن جناية مخلوق واحد ..
بارك الله فيك وحقق أمانيك وحفظك بين أهلك ومحبيك..
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تحية طيبة ..
صورة جديدة وإن كانت ليست بالإيجابية تماما ..
لكنها تصور الحقيقة ..
حقيقة [الشرّ] الكامن في هذا الكائن المتوحش..
ألا وهو الإنسان ..
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من سلِم من جنون العظمة..
للأنظمة التي نصبت نفسها أربابا على هذا الكوكب ..
ومن غيرها من [الأوبئة] النفسية للأنظمة ..
أتى عليه الكورونا ..
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فلكِ الله يا شعوبا مغلوبة على أمرها ..
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