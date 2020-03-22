& شارك هنا بصورة أو كاريكاتير إيجابية عن وباء كورونا &

تحية طيبة /



أرجو من كل الإخوة والأخوات المشاركة بإدراج صور أو رسومات كاريكاتير ...

لها طابع إيجابي..

عن هذا العدوّ..



وباء كورونا ..



لعلها تساعد في التصدّي له..

وزيادة الوعي بشكل أو بآخر..



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