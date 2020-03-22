& شارك هنا بصورة أو كاريكاتير إيجابية عن وباء كورونا &

أمير جزائري حر

أمير جزائري حر

:: عضو مُتميز ::
إنضم
4 جوان 2015
المشاركات
1,147
النقاط
71
الجنس
ذكر
تحية طيبة /

أرجو من كل الإخوة والأخوات المشاركة بإدراج صور أو رسومات كاريكاتير ...
لها طابع إيجابي..
عن هذا العدوّ..

وباء كورونا ..

لعلها تساعد في التصدّي له..
وزيادة الوعي بشكل أو بآخر..

...

تحياتي / :cool:
 
خووخه

خووخه

:: نجمة اللمة::
إنضم
14 أكتوبر 2014
المشاركات
1,577
النقاط
986
محل الإقامة
-
الجنس
أنثى
أخي الكريم @أمير جزائري حر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأسعد الله أوقاتك
حيّاك الله في منتدى الصور
....
موضوعك جميل وإن كان صعبا بعض الشيء
فالكاريكاتيرات الإيجابية قليلة -في نظري-
....
وجدت هذين الكاريكاتيرين
هما يُصوّران الواقع الحزين بصورة أشد حزنا
لا أعتبرهما إيجابيين
لكنني لم أشأ أن أدخل موضوعك ويدي خالية
ولك الحقّ في طلب حذفهما إن لم تجدهما مُناسبين لموضوعك:



.....



....
رفع الله هذا الوباء عن بلاد المسلمين
وغفر لنا تقصيرنا في حقّه
وردّنا إليه ردّا جميلا
....
سلمت يمينك
تقديري
 
أمير جزائري حر

أمير جزائري حر

:: عضو مُتميز ::
إنضم
4 جوان 2015
المشاركات
1,147
النقاط
71
الجنس
ذكر
مشاركة مقبولة :) أختي الكريمة @خووخه
وخاصة الثانية .. جعلتني أبتسم ..
وهي معبرة.. عن واقع أليم ..
وفي الحقيقة كل تلك المآسي + ذلك المتفرج هي من معسكر واحد..
ومن جناية مخلوق واحد ..
بارك الله فيك وحقق أمانيك وحفظك بين أهلك ومحبيك..
/
 
خووخه

خووخه

:: نجمة اللمة::
إنضم
14 أكتوبر 2014
المشاركات
1,577
النقاط
986
محل الإقامة
-
الجنس
أنثى
قال أمير جزائري حر:
مشاركة مقبولة :) أختي الكريمة @خووخه
وخاصة الثانية .. جعلتني أبتسم ..
وهي معبرة.. عن واقع أليم ..
وفي الحقيقة كل تلك المآسي + ذلك المتفرج هي من معسكر واحد..
ومن جناية مخلوق واحد ..
بارك الله فيك وحقق أمانيك وحفظك بين أهلك ومحبيك..
/
إضغط للتوسيع...
حمدا لله أنك لم تطردني خارجا:sneaky:
....
أُؤمّن على دعواتك الطيّبة أيها الأمير
وأدعو لك بمثل ما دعوت
.....
تقديري
 
أمير جزائري حر

أمير جزائري حر

:: عضو مُتميز ::
إنضم
4 جوان 2015
المشاركات
1,147
النقاط
71
الجنس
ذكر
اطمئني أختي الكريمة @خووخه
ليس من شيمنا طرد الضيوف..
على الرحب والسعة.. دوما:)
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وهذه صور أخرى..
في انتظار مشاركة أهل اللمة..
وهي تتمحور حول نفس الفكرة..



-----

 
خووخه

خووخه

:: نجمة اللمة::
إنضم
14 أكتوبر 2014
المشاركات
1,577
النقاط
986
محل الإقامة
-
الجنس
أنثى
قال أمير جزائري حر:
اطمئني أختي الكريمة @خووخه
ليس من شيمنا طرد الضيوف..
على الرحب والسعة.. دوما:)
إضغط للتوسيع...

لا أشك بذلك أخي الطيّب
فلك من اسمك نصيب
.....
حاولت وضع صورة ولكن يبدو أن هناك مشكلة في مركز تحميل اللمة😭
سأُعيد رفعها مرة أخرى بإذن الله
....
تقديري




 
أمير جزائري حر

أمير جزائري حر

:: عضو مُتميز ::
إنضم
4 جوان 2015
المشاركات
1,147
النقاط
71
الجنس
ذكر
أمير جزائري حر

أمير جزائري حر

:: عضو مُتميز ::
إنضم
4 جوان 2015
المشاركات
1,147
النقاط
71
الجنس
ذكر
تحية طيبة ..
صورة جديدة وإن كانت ليست بالإيجابية تماما ..
لكنها تصور الحقيقة ..
حقيقة [الشرّ] الكامن في هذا الكائن المتوحش..
ألا وهو الإنسان ..
--------------------------------------------------------------
من سلِم من جنون العظمة..
للأنظمة التي نصبت نفسها أربابا على هذا الكوكب ..
ومن غيرها من [الأوبئة] النفسية للأنظمة ..
أتى عليه الكورونا ..
...
فلكِ الله يا شعوبا مغلوبة على أمرها ..
----------------------------------------------------------------
 
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