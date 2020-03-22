عبرة من هذا الحدث

ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
9,016
النقاط
2,151
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بداية دعواتكم لله ليرفع عنا هذا البلاءويرحم أمته ويغفر لنا ويردنا إليه ردا جميلا آمين يا رب العالمين

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الأكيد عرفتوموه أنه داء العصر الذي أرعب العالم وكنا نسمع عنه ونتابع أخبار دول أخرى لنذوق نحن مرارة. وشعور من عايشوه
لكن لن أكثر الحديث عنه فالأكيد هو حديث بيوتنا لكن أردت أن ننظر لزاوية ما لوطننا ولهذا الشعب ..مواقفه السلبية والإجابية ....الحب والمساعدة. ...الرحمة والتآخي .....الحزن والفرح بشفاء مريض .؟
ومن جهة الجشع....إستغلال المرض والفرصة ....النفور وقطع صلات الرحم ... الخوف من بعضنا

مواقف لا ننساها ونتحدث عنها ..عشنا في زمن مرض إسمه كورونا وحظث كذا وكذا وكذا ....
ترى بما سنتحدث

عن مواقف الأطباء ..الممرضات ...عمال قطاع الصحة

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عن رجال الشرطة واعوان الدرك

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عن شباب يسعون لجمع أموال لشراء الكمامات والقفازات

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عن شباب يضع أرقامه في صفحات التواصل لمنع لا يستطيع تنقل لخدمته لو لديه مريض

أم نتحدث عن جشع بعض التجار .


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...عن بعض الصيادلة اللذين يعطون الادوية لمعارفهم وأصدقائهم

ام نتحدث عن ذاك التاجر البسيط الذي وضع البطاطا بالمجان

ام عن من باعها بأثمان باهضة .....ترانا نتحدث عن من اشترى الكمامة ب50 دينار وباعها ب 150

أم نتخدث عن شباب تطوع لتعقيم الشوارع من مالهم الخاص

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اترك أقلامكم تكتب مواقف عشتموها ورأيتموها

سيكون هذا الداء درسا للبشرية


شكرا لكم جميعا
الله يستركم ويسترنا



 

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الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,812
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
انا شخصيا ياا اختي ليليا تأثرت
باغلاق المساجد خصوصا الجمعة الله المستعان
و الله حسيت بنعمة كبيرة كنا مفرطين فيها
و ما كناش حاسين بيها :cry: :cry: :cry: :cry:
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::نجمة اللمة
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
3,487
النقاط
2,491
محل الإقامة
من قلب الاحزان
الجنس
أنثى
ام سنتحدث
عن اهمل شعب
ادركهم الفيروس ليتركوه يصول ويجول بينهم
وهم في حالة من اللامبالات وكان العطلة
للتنزه و الاستجمام
يعنى حتى ياخذ قريب او حبيب باه
يرفعووو مستوى الحرص والجدية تاعهم
ويعرفو ان الفيروس ماهوش لعبة
 
البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
2,402
النقاط
611
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
بارك الله فيك واحسن إليك ان شاء الله
بعض الأفراد لا ضمير ولا إنسانية لهم في هذا الوضع الخطير
 
البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
2,402
النقاط
611
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
قال الامين محمد:
انا شخصيا ياا اختي ليليا تأثرت
باغلاق المساجد خصوصا الجمعة الله المستعان
و الله حسيت بنعمة كبيرة كنا مفرطين فيها
و ما كناش حاسين بيها :cry: :cry: :cry: :cry:
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صدقت، جوابك في محلّه، نعمة سلبها منّا هذا الظرف الحرج :cry:
 
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