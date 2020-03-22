عبرة من هذا الحدث

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بداية دعواتكم لله ليرفع عنا هذا البلاءويرحم أمته ويغفر لنا ويردنا إليه ردا جميلا آمين يا رب العالمين







الأكيد عرفتوموه أنه داء العصر الذي أرعب العالم وكنا نسمع عنه ونتابع أخبار دول أخرى لنذوق نحن مرارة. وشعور من عايشوه

لكن لن أكثر الحديث عنه فالأكيد هو حديث بيوتنا لكن أردت أن ننظر لزاوية ما لوطننا ولهذا الشعب ..مواقفه السلبية والإجابية ....الحب والمساعدة. ...الرحمة والتآخي .....الحزن والفرح بشفاء مريض .؟

ومن جهة الجشع....إستغلال المرض والفرصة ....النفور وقطع صلات الرحم ... الخوف من بعضنا



مواقف لا ننساها ونتحدث عنها ..عشنا في زمن مرض إسمه كورونا وحظث كذا وكذا وكذا ....

ترى بما سنتحدث



عن مواقف الأطباء ..الممرضات ...عمال قطاع الصحة

عن رجال الشرطة واعوان الدرك







عن شباب يسعون لجمع أموال لشراء الكمامات والقفازات







عن شباب يضع أرقامه في صفحات التواصل لمنع لا يستطيع تنقل لخدمته لو لديه مريض



أم نتحدث عن جشع بعض التجار .

...عن بعض الصيادلة اللذين يعطون الادوية لمعارفهم وأصدقائهم



ام نتحدث عن ذاك التاجر البسيط الذي وضع البطاطا بالمجان



ام عن من باعها بأثمان باهضة .....ترانا نتحدث عن من اشترى الكمامة ب50 دينار وباعها ب 150





أم نتخدث عن شباب تطوع لتعقيم الشوارع من مالهم الخاص