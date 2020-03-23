وزارة الصحة تصرح لاستعمال دواء لفيروس كورونا

سمحت وزارة الصحة الجزائرية قبل قليل باستعمال

دواء لعلاج فيروس كورونا.



الدواء هو "كلوروكين".

او

plaquinil

اضافة الى

zithromax



الدواء في الاصل يُستعمل لعلاج الملاريا و أمراض الروماتيزم.

أبحاث أجريت على الدواء وأعطت نتائج واعدة.

النتائج خلصت لإمكانية استعماله لعلاج كورونا.

الأبحاث أجريت في الصين و أوروبا.

الدواء يعمل على رفع القدرات المناعية للمريض.

الدواء يُنتج محليا في الجزائر.

الدواء متوفر بكميات كافية لمعالجة المصابين.





ان شاااء الله يحالفنا التوفيق

و يشفى المرضى

و يعافى الاصحاء​