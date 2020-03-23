وزارة الصحة تصرح لاستعمال دواء لفيروس كورونا

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
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7 أفريل 2015
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سمحت وزارة الصحة الجزائرية قبل قليل باستعمال
دواء لعلاج فيروس كورونا.

الدواء هو "كلوروكين".
او
plaquinil
اضافة الى
zithromax

الدواء في الاصل يُستعمل لعلاج الملاريا و أمراض الروماتيزم.
أبحاث أجريت على الدواء وأعطت نتائج واعدة.
النتائج خلصت لإمكانية استعماله لعلاج كورونا.
الأبحاث أجريت في الصين و أوروبا.
الدواء يعمل على رفع القدرات المناعية للمريض.
الدواء يُنتج محليا في الجزائر.
الدواء متوفر بكميات كافية لمعالجة المصابين.


ان شاااء الله يحالفنا التوفيق
و يشفى المرضى
و يعافى الاصحاء
 
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