الأَولى.. الخوف من الله أو كورونا !!

Golden Man
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 13 جانفي 2008
- المشاركات
- 862
- النقاط
- 551
- محل الإقامة
- أرض الله الواسعة
- الجنس
- ذكر
زمـــــــــن عجيب ..!!
المؤمنون مرتاحـــون !!! !!! !
وهــــــم ..
لا يفقهــــــــــــــــــــــــــون..!
هـــــــــــــــم كثيرووووون..!! "يدّعـــون أنهم مسلمون"
يسرقـــون +يكدبــون +يتعرّون +يزنون +يخونون +يرشون +وإدا حكمو بين الناس لا يعدلون.. هم حثــالة المجتمع المنافقون !
زمـــــــــن عجيب ..!!
ألا يخـافون .. أو يطيعــون::
ربّ كورونا ..وجمع المنادين ..ينادوووون.. طوال الدّهر وسبع قروووون !
........................
حـــان الآن وعد الحق .. يرون ولا يفقهووون .. في حسرة عما عملو ويعملون !
*************
هــــــــــــــل يتوقفون .. والله ما هم بمكرَهــــــــــون.. أو يكونو على أنفسهم حاسرووون _يوم لا ينفع مال ولا بنون !!!؟؟؟؟؟
المؤمنون مرتاحـــون !!! !!! !
وهــــــم ..
لا يفقهــــــــــــــــــــــــــون..!
هـــــــــــــــم كثيرووووون..!! "يدّعـــون أنهم مسلمون"
يسرقـــون +يكدبــون +يتعرّون +يزنون +يخونون +يرشون +وإدا حكمو بين الناس لا يعدلون.. هم حثــالة المجتمع المنافقون !
زمـــــــــن عجيب ..!!
ألا يخـافون .. أو يطيعــون::
ربّ كورونا ..وجمع المنادين ..ينادوووون.. طوال الدّهر وسبع قروووون !
........................
حـــان الآن وعد الحق .. يرون ولا يفقهووون .. في حسرة عما عملو ويعملون !
*************
هــــــــــــــل يتوقفون .. والله ما هم بمكرَهــــــــــون.. أو يكونو على أنفسهم حاسرووون _يوم لا ينفع مال ولا بنون !!!؟؟؟؟؟
By: Golden Man
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