الأَولى.. الخوف من الله أو كورونا !!

Golden Man

Golden Man

:: عضو مُتميز ::
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
862
النقاط
551
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
زمـــــــــن عجيب ..!!
المؤمنون مرتاحـــون !!! !!! !
وهــــــم ..
لا يفقهــــــــــــــــــــــــــون..!

هـــــــــــــــم كثيرووووون..!! "يدّعـــون أنهم مسلمون"
يسرقـــون +يكدبــون +يتعرّون +يزنون +يخونون +يرشون +وإدا حكمو بين الناس لا يعدلون.. هم حثــالة المجتمع المنافقون !

زمـــــــــن عجيب ..!!
ألا يخـافون .. أو يطيعــون::
ربّ كورونا ..وجمع المنادين ..ينادوووون.. طوال الدّهر وسبع قروووون !
........................

حـــان الآن وعد الحق .. يرون ولا يفقهووون .. في حسرة عما عملو ويعملون !

*************

هــــــــــــــل يتوقفون .. والله ما هم بمكرَهــــــــــون.. أو يكونو على أنفسهم حاسرووون _يوم لا ينفع مال ولا بنون !!!؟؟؟؟؟



By: Golden Man
 
آخر تعديل:
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
12,321
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
الله المستعان كثير من الناس تخشى البرد والحر وتخشى الجوع والفقر وقلة الحيلة ولا تخشى الله سبحانه ولا تخشى سخطه وعقابه والله المستعان

اخي الكثير منّا بات محسوب على المسلمين والاسلام ولا يمد للاسلام والمسلمين بأي صلة والله المستعان

أسأل الله أن يهدينا الى الصراط المستقيم وأن يرفع عنّا البلاء وأن يجعلنا ممن أعادهم هذا المرض اليه وان يحعلنا ممن رفعهم الله وحفظ عليهم صحتهم ودينهم

بارك الله فيكم الله فيكم اخي الكريم
 
Golden Man

Golden Man

:: عضو مُتميز ::
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
862
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Golden Man

Golden Man

:: عضو مُتميز ::
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
862
النقاط
551
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
قال سكون الفجر:
الله المستعان كثير من الناس تخشى البرد والحر وتخشى الجوع والفقر وقلة الحيلة ولا تخشى الله سبحانه ولا تخشى سخطه وعقابه والله المستعان

اخي الكثير منّا بات محسوب على المسلمين والاسلام ولا يمد للاسلام والمسلمين بأي صلة والله المستعان

أسأل الله أن يهدينا الى الصراط المستقيم وأن يرفع عنّا البلاء وأن يجعلنا ممن أعادهم هذا المرض اليه وان يحعلنا ممن رفعهم الله وحفظ عليهم صحتهم ودينهم

بارك الله فيكم الله فيكم اخي الكريم
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صدقتي أختاه .. بارك الله فيك..
أدعو الله الهدايا للجميع.. ورجوعهم الى طريق الحق .. قبـل فوات الاوان (مؤشر الساعة يدور بسرعة هائلة) ..!!
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,817
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
اهلا اخي قولدن و بارك الله فيك

كنت اتوقع ان الفيروس سيهز ضمائنا هزا
و سيؤزنا الى الحق أزا

لكن من خلال التواجد في الميدان في هته الايام
ضمن عمليات التحسيس
اراهن ان القلوب قد ران عليها اتمنى ان اكون مخطيء
و يا فضيحتاح لو عاد الى الحانات زبائنا بعد الحجر الصحي
يا فضيحتاه

نسأل الله العفو و العافية
 
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