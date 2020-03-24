الأَولى.. الخوف من الله أو كورونا !!

اهلا اخي قولدن و بارك الله فيك



كنت اتوقع ان الفيروس سيهز ضمائنا هزا

و سيؤزنا الى الحق أزا



لكن من خلال التواجد في الميدان في هته الايام

ضمن عمليات التحسيس

اراهن ان القلوب قد ران عليها اتمنى ان اكون مخطيء

و يا فضيحتاح لو عاد الى الحانات زبائنا بعد الحجر الصحي

يا فضيحتاه



نسأل الله العفو و العافية