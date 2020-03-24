كتاب الزمان لابراهيم ابن السلوقية

سلام الله عليكم احبتي الكرام :ما أطرحه اليوم عليكم قد يشبه الخيال الا انه مكتوب ومدون لأكر من ألف سنة مضت يتحدث فيها الكاتب واصف هذا العام 2020 بقول:انتشر خبر يدعي تنبأ شخص يدعى ابراهيم بن سالوقيه والمتوفي عام 463 هجرب بأحداث كورونا. تعرف على الحقيقة من خلال مقالنا التالي..مما قاله ابراهيم بن سالوقيه المتوفي عام ٤٦٣ هجريحتى اذا تساوى الرقمان (20=20)وتفشى مرض الزمانمنع الحجيجواختفى الضجيجواجتاح الجرادوتعب العبادومات ملك الروممن مرضه الزؤوموخاف الأخ من اخيهوصرتم كما اليهود في التيهوكسدت الاسواقوارتفعت الاثمانفارتقبوا شهر مارسزلزال يهد الاساسيموت ثلث الناسويشيب الطفل منه الراسعن نفسي ذهلت عند قراءة هذا الكاتب ولم أفهم شيئا ايهي نبوءة؟أم علم قد أتاه من مصدر مجهول أم...... أترك لكم المجال للنقاش