كتاب الزمان لابراهيم ابن السلوقية

بقايا إنسان
*أستاذ* عضو شرفي
- إنضم
- 6 أوت 2010
- المشاركات
- 1,812
- النقاط
- 571
- محل الإقامة
- سطيف
سلام الله عليكم احبتي الكرام :ما أطرحه اليوم عليكم قد يشبه الخيال الا انه مكتوب ومدون لأكر من ألف سنة مضت يتحدث فيها الكاتب واصف هذا العام 2020 بقول:
https://www.4algeria.com/forum/javascript%3Avoid(0)
انتشر خبر يدعي تنبأ شخص يدعى ابراهيم بن سالوقيه والمتوفي عام 463 هجرب بأحداث كورونا. تعرف على الحقيقة من خلال مقالنا التالي..
نص الادعاء:
مما قاله ابراهيم بن سالوقيه المتوفي عام ٤٦٣ هجري
حتى اذا تساوى الرقمان (20=20)
وتفشى مرض الزمان
منع الحجيج
واختفى الضجيج
واجتاح الجراد
وتعب العباد
ومات ملك الروم
من مرضه الزؤوم
وخاف الأخ من اخيه
وصرتم كما اليهود في التيه
وكسدت الاسواق
وارتفعت الاثمان
فارتقبوا شهر مارس
زلزال يهد الاساس
يموت ثلث الناس
ويشيب الطفل منه الراس
عن نفسي ذهلت عند قراءة هذا الكاتب ولم أفهم شيئا ايهي نبوءة؟أم علم قد أتاه من مصدر مجهول أم...... أترك لكم المجال للنقاش
https://www.4algeria.com/forum/javascript%3Avoid(0)
انتشر خبر يدعي تنبأ شخص يدعى ابراهيم بن سالوقيه والمتوفي عام 463 هجرب بأحداث كورونا. تعرف على الحقيقة من خلال مقالنا التالي..
نص الادعاء:
مما قاله ابراهيم بن سالوقيه المتوفي عام ٤٦٣ هجري
حتى اذا تساوى الرقمان (20=20)
وتفشى مرض الزمان
منع الحجيج
واختفى الضجيج
واجتاح الجراد
وتعب العباد
ومات ملك الروم
من مرضه الزؤوم
وخاف الأخ من اخيه
وصرتم كما اليهود في التيه
وكسدت الاسواق
وارتفعت الاثمان
فارتقبوا شهر مارس
زلزال يهد الاساس
يموت ثلث الناس
ويشيب الطفل منه الراس
عن نفسي ذهلت عند قراءة هذا الكاتب ولم أفهم شيئا ايهي نبوءة؟أم علم قد أتاه من مصدر مجهول أم...... أترك لكم المجال للنقاش