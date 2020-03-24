ألقابهم حسب صفاتهم اللماوية

ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
9,026
النقاط
2,151
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


بعيدا عن أجواء كورونا والهلع والحزن دعونا نرفه عن انفسنا قليلا

لكل عضو هنا صفات لا أتحدث عن صفات واقعية فكل حياته الخاصة في الواقع
لكن طوال فترة تواجدنا بالمنتدى أخذنا شخصية معينة في مخيلتنا عن هذا العضو وذاك وتلك


لقبه بصفته ...

هاشتاغ# لقبني بما تراني

اعمل إشارة لعضوك الذي صنعت له لقبا في بالك
غير له عضويته الى اسم تختاره له مع صورة رمزية إن أمكن لربما فعلا يغير الصورة ان لم يغير العضوية
لكن يصع ذاك اللقاب لربما يعجبه
لقبني الفاضل @فريد أبوفيصل بذات القلبين. ..اعجبني جدا واناظيه ليخبرني لما منحني هذا اللقب

اذن هاشتاغ# لكل عضو تحبونه لقبوه واخبروه لما لقبتموه بهذا الإسم

نحن لا نتنابز بالألقاب نحن نحيي محبة ومودة بيننا ونلهمهم لأخ وة لربما لم نجدها في واقعنا فوجناها بينكم


شكرا لكم
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,827
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
و انا نلقبك بأختي التوأم الكحلوشة ههههه

و الله فرصة حتى نكرم الاعضاء الذين
اصبحوا جزءا من حياتنا

أليك
@فريد أبوفيصل استاذنا و معلمنا و شيخنا
ريحانة اللمة
لأن تواجدك في اللمة
يضفي عليها رائحة زكية و طيبة
كطيب روحك و رقي اخلاقك
download.jpg
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top