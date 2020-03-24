ألقابهم حسب صفاتهم اللماوية

هاشتاغ# لقبني بما تراني

اعمل إشارة لعضوك الذي صنعت له لقبا في بالك

غير له عضويته الى اسم تختاره له مع صورة رمزية إن أمكن لربما فعلا يغير الصورة ان لم يغير العضوية

لكن يصع ذاك اللقاب لربما يعجبه

لقبني الفاضل @فريد أبوفيصل بذات القلبين. ..اعجبني جدا واناظيه ليخبرني لما منحني هذا اللقب

اذن هاشتاغ# لكل عضو تحبونه لقبوه واخبروه لما لقبتموه بهذا الإسم

نحن لا نتنابز بالألقاب نحن نحيي محبة ومودة بيننا ونلهمهم لأخ وة لربما لم نجدها في واقعنا فوجناها بينكم

شكرا لكم