ألقابهم حسب صفاتهم اللماوية

ليليا مرام
:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
- إنضم
- 16 جوان 2009
- المشاركات
- 9,026
- النقاط
- 2,151
- محل الإقامة
- اللمة
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعيدا عن أجواء كورونا والهلع والحزن دعونا نرفه عن انفسنا قليلا
لكل عضو هنا صفات لا أتحدث عن صفات واقعية فكل حياته الخاصة في الواقع
لكن طوال فترة تواجدنا بالمنتدى أخذنا شخصية معينة في مخيلتنا عن هذا العضو وذاك وتلك
لقبه بصفته ...
هاشتاغ# لقبني بما تراني
اعمل إشارة لعضوك الذي صنعت له لقبا في بالك
غير له عضويته الى اسم تختاره له مع صورة رمزية إن أمكن لربما فعلا يغير الصورة ان لم يغير العضوية
لكن يصع ذاك اللقاب لربما يعجبه
لقبني الفاضل @فريد أبوفيصل بذات القلبين. ..اعجبني جدا واناظيه ليخبرني لما منحني هذا اللقب
اذن هاشتاغ# لكل عضو تحبونه لقبوه واخبروه لما لقبتموه بهذا الإسم
نحن لا نتنابز بالألقاب نحن نحيي محبة ومودة بيننا ونلهمهم لأخ وة لربما لم نجدها في واقعنا فوجناها بينكم
شكرا لكم
بعيدا عن أجواء كورونا والهلع والحزن دعونا نرفه عن انفسنا قليلا
لكل عضو هنا صفات لا أتحدث عن صفات واقعية فكل حياته الخاصة في الواقع
لكن طوال فترة تواجدنا بالمنتدى أخذنا شخصية معينة في مخيلتنا عن هذا العضو وذاك وتلك
لقبه بصفته ...
هاشتاغ# لقبني بما تراني
اعمل إشارة لعضوك الذي صنعت له لقبا في بالك
غير له عضويته الى اسم تختاره له مع صورة رمزية إن أمكن لربما فعلا يغير الصورة ان لم يغير العضوية
لكن يصع ذاك اللقاب لربما يعجبه
لقبني الفاضل @فريد أبوفيصل بذات القلبين. ..اعجبني جدا واناظيه ليخبرني لما منحني هذا اللقب
اذن هاشتاغ# لكل عضو تحبونه لقبوه واخبروه لما لقبتموه بهذا الإسم
نحن لا نتنابز بالألقاب نحن نحيي محبة ومودة بيننا ونلهمهم لأخ وة لربما لم نجدها في واقعنا فوجناها بينكم
شكرا لكم