حاسبة علمية ممتازة للإستعمال اون لاين

sala790
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 19 مارس 2020
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- محل الإقامة
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السلام عليكم اخواني التلاميذ و التلميذات, اود مشاركتك برنامج جميل عبارة عن الة حاسبة عليمة يمكن استعمالها ببساطة وسهولة اونلاين عبر الهاتف ارجو ان تكون مفيدة خصووصا لتلاميذ اصحاب التخصص العلمي ومساعدة في انجاز التمارين العلمية للرياضيات و الفيزياء وغيرهم و في الاخير اتمنى لكم التوفيق و النجاح اترركم مع صورة الحاسبة و كيف تجربتها:
صورة الحاسبة:
تجربة الحاسبة من هنا: حاسبة علمية اونلاين
صورة الحاسبة:
تجربة الحاسبة من هنا: حاسبة علمية اونلاين