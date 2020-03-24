نصيحة لكِ ...

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اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,908
النقاط
1,371
العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
هل تعرفين من هو خصمك يوم القيامة ؟
هو كل رجل سقط في الفتنة أو في الفاحشة بسبب عطرك أو مكياجك أوسيقانك التي فصلها البنطلون أو ضحكتك اوعينيك فاحذري أختاه هذه الخصومة "يوم لاينفع مال ولابنون إلا من أتى الله بقلب سليم "
اتقي الله ياأختاه فافعلي ماأمرك به
حافظي على صلاتك في أوقاتها (لاتلهيك المسلسلات و الانترنت..، وووو) صلاتك في وقتها
حجابك، الحجاب الذي يجب أن تخرحين به في الشارع.،هو أن يكون واسعا فضفاضا لايصف ولايشف
يعني لباسك يكون واسع مش ضيق يظهر جسدك فهذا خطأ، يعني البنطلون اي شئ ضيق لايليق بمسلمة ،لاتتشبهي بالغرب ،اصلحي حجابك وألزمي امر الله عز وجل
دعك من الغيبة والنميمة مع أصدقائك عن البنت الفلانية وهكذا
حافظي على ورد من القرآن يوميا
 
البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
2,415
النقاط
611
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
جزاك الله خير وأضاء دربك و فتح عليك البركة ان شاء الله
مشكورة واحسنت
 
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