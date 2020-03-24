نصيحة لكِ ...

اميرة المدائن
:: نجمة اللمة::
- إنضم
- 25 ماي 2018
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- محل الإقامة
- Algerie
- الجنس
- أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
هل تعرفين من هو خصمك يوم القيامة ؟
هو كل رجل سقط في الفتنة أو في الفاحشة بسبب عطرك أو مكياجك أوسيقانك التي فصلها البنطلون أو ضحكتك اوعينيك فاحذري أختاه هذه الخصومة "يوم لاينفع مال ولابنون إلا من أتى الله بقلب سليم "
اتقي الله ياأختاه فافعلي ماأمرك به
حافظي على صلاتك في أوقاتها (لاتلهيك المسلسلات و الانترنت..، وووو) صلاتك في وقتها
حجابك، الحجاب الذي يجب أن تخرحين به في الشارع.،هو أن يكون واسعا فضفاضا لايصف ولايشف
يعني لباسك يكون واسع مش ضيق يظهر جسدك فهذا خطأ، يعني البنطلون اي شئ ضيق لايليق بمسلمة ،لاتتشبهي بالغرب ،اصلحي حجابك وألزمي امر الله عز وجل
دعك من الغيبة والنميمة مع أصدقائك عن البنت الفلانية وهكذا
حافظي على ورد من القرآن يوميا
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
هل تعرفين من هو خصمك يوم القيامة ؟
هو كل رجل سقط في الفتنة أو في الفاحشة بسبب عطرك أو مكياجك أوسيقانك التي فصلها البنطلون أو ضحكتك اوعينيك فاحذري أختاه هذه الخصومة "يوم لاينفع مال ولابنون إلا من أتى الله بقلب سليم "
اتقي الله ياأختاه فافعلي ماأمرك به
حافظي على صلاتك في أوقاتها (لاتلهيك المسلسلات و الانترنت..، وووو) صلاتك في وقتها
حجابك، الحجاب الذي يجب أن تخرحين به في الشارع.،هو أن يكون واسعا فضفاضا لايصف ولايشف
يعني لباسك يكون واسع مش ضيق يظهر جسدك فهذا خطأ، يعني البنطلون اي شئ ضيق لايليق بمسلمة ،لاتتشبهي بالغرب ،اصلحي حجابك وألزمي امر الله عز وجل
دعك من الغيبة والنميمة مع أصدقائك عن البنت الفلانية وهكذا
حافظي على ورد من القرآن يوميا