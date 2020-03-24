نصيحة لكِ ...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

هل تعرفين من هو خصمك يوم القيامة ؟

هو كل رجل سقط في الفتنة أو في الفاحشة بسبب عطرك أو مكياجك أوسيقانك التي فصلها البنطلون أو ضحكتك اوعينيك فاحذري أختاه هذه الخصومة

"يوم لاينفع مال ولابنون إلا من أتى الله بقلب سليم "